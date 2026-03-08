Spányik Miklós versei

versek;sors;

2026-03-08 08:50:00 CET

Jobb sors; Makulátlanul

Jobb sors

Apró porszem. Senki.

Gondolta, indulna, mert kéne menni.

Széllel kergetőzve az arctalan kövek közé.

És egy csillagtalan éjszakán,

amikor a hold is sovány,

akkor kell egymáshoz simulni:

milliónyi rendben.

S a büszke kövek az igazodó csendben,

süllyednek szépen, mint vad a veremben.

Aztán ha felkel majd az új nap,

már apróra zúzva a feledésbe hullnak.

Makulátlanul

Könnyedén lobog, játszik a széllel,

föl-fölcsap igazi szenvedéllyel.

Ám amikor fordul a légáram, arra ügyel,

hogyha valaha is bárhová tartozna,

soha senki ne higgye el.