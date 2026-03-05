Matekozzunk, mert mandátumot hoz!

választási kampány;választási lista;

2026-03-05 06:00:00 CET

Ugyan mit lehet az országos listával kezdeni? A közönség szavaz, aztán összeszámolják. A körzetek a fontosak. A többi csak következmény. Ha a Tisza sok körzetet nyer, magas a támogatottsága, akkor összejön a győzelem - gondolják sokat.

Ez igaz, és nem kétséges, hogy a győzelem szükséges feltétele a magas támogatottság. Annak a magas támogatottságnak az eloszlása azonban korántsem mindegy. A lista alakulását pedig nézzük meg közelebbről!

Egyszer kiadtam Baján egy kosaraskönyvet. Tax Imre, a csapat edzője írta arról az időszakról, amikor magam is ott játszottam. Gondoltam, csak kétezret nyomatok belőle, habár annyi biztos nem lesz elég. De a remittendát nekem kell fizetni, inkább fogyjon el. Baján látványosan, zajosan népszerű volt a kosárlabda akkoriban. Végül háromszáz kötetet tudtunk eladni, de azt gyorsan. Mint kiderült, ennyien voltak, akik igazán érdeklődnek a bajai kosárlabda iránt. Évekig osztogattuk aztán fiatal sportolóknak, gyerekeknek. Lám, a kereskedelemben, így a könyvkiadásban is a hibás döntések árát meg kell fizetni.

A kereskedő felelősségéről szól a hajdani bolthálózatunk logisztikáját leíró néhány mondat. Közel száz boltunk működik az országban. Mindenütt hirdetünk, mindenütt ott az árunk. Van harminc bolt, amely ragyogóan megy. No és van másik harminc, ahol kevés a forgalom. Növelni akarom a forgalmat, mert ebből élek. A legjobb boltvezetők prémiumot kapnak, mert teljesítenek. Az alsó három decilis, a rossz harminc bolt környezetében pedig hirdetek, postaládázok, akciózok, mert az alacsony forgalomból könnyebb akár 10-20 százalékkal nagyobb forgalmat kihozni, mint a magas piaci részesedésű boltjainknál javítani 1-2 százalékot.

Azaz immár a választásra lefordítva: a forgalmat ott lehet növelni (a listát emelni) ahol van hely, bőven van még vevő (választó), aki nem nálam vásárol (nem engem választ). A volument az alacsonyan teljesítő egységeknél lehet a legnagyobb hatékonysággal emelni. A forgalom alakulása a politikai marketingben a listás eredményeknek felel meg.

Nálunk, a Szocialista Pártban még egyetlen pártvezetésnek sem tudtam eladni, hogy érdemben törődjön az országos listával. A kereskedelmi marketingben bevált módszert kizárólag akkor tudtam alkalmazni itt, Bács-Kiskunban, amikor még volt megyei lista. A tízből a legkevésbé minket támogató három körzetet megnyomtuk, és termeltünk másfél plusz képviselőt a várható kettő mellé (az egyik én voltam, a másik, a negyedik listás hely már elment az országosra). Megtehettem, megyei elnök voltam, erős, támogató elnökséggel.

Ehhez képest a pártomban a jól menő körzetekben használták el a források túlnyomó részét, ott, ahol “érdemes” - pedig ott valójában már nem lehetett növelni a támogatottságot. Persze azok a körzetek erősek, vezetőket adtak - és látjuk, hogy mi lett belőle.

Korábban írtam a resztli fontosságáról (A resztli hatása, február 25.). A Fidesz listára ráhordó, a fideszes képviselők számát növelő helyzetekkel kezdeni kell valamit. Mindenesetre amit írtam, az győztes Tiszát feltételez (ha ez a feltétel nem igaz, akkor persze mindegy is). De a fideszes lista erősítése mindenképp hiba.

Amúgy ez csak matek. A legegyszerűbben úgy érthető, ha a győzteskompenzáció oldaláról nézzük a listát: a nem nyerhető körzetekben is érdemes a lehető legközelebb tornázni a tiszás eredményt a győzteséhez, mert így jut kevesebb kompenzaciós szavazat a Fidesz-listára.

Ehhez az is kell, hogy minél kevesebb, sőt: ha lehet, csak egyetlen jelölt álljon szemben a Fidesz jelöltjével.

Ugyanakkor a biztosan nyerhető körzetekben hasznos, ha a Fidesz mellett más vesztesek is vannak. Ott tényleg felesleges erőltetni a kétjelöltes versengést, mert a több vesztes között megoszló szavazatok a Tisza javára növelik az első és a második közti különbséget, vagyis a győzteskompenzáció nagyságát.

Következésképp, minden körzetben a helyi esélyekre érdemes optimalizálni a stratégiát. Pécsett Mellár Tamás a biztosan nyerhető körzetben csökkentette volna a Fidesz lista eredményét. Úgy tűnik, erre most csak a Fidesz van felkészülve. Így hát a legjobbakat remélve mindenhol támogatni kell a Tiszát, és a kis pártokat csak ott szorongatni, ahol billegő körzetről tudunk.

Ez van. A listával foglalkozni kell. A vezetők a mi oldalunkon nem tették meg, ellenben az ellenoldal ezerrel. Semmiből sem állna, ha a meglévő, sikeres Tisza választási menetrendbe csak úgy, mellékesen a listakezelést is felvennék. Mi lenne az eredménye? Összeszednének néhány olyan mandátumot, amely sokat ér, mert egyrészt itt plusz, másrészt ott mínusz. Az aktív listakezelés tartalmát tekintve politika, de valójában csak szimpla matek.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.