orosz olaj; Orbán-Putyin; Volodimir Zelenszkij; orosz-ukrán háború; Barátság kőolajvezeték

2026-03-05

Azt senki sem mondhatja, hogy a Fidesz zsákbamacskát árul. Hogy ne lehetne tudni, mit akarnak. Program persze nincs: na ja, a számonkérhető ígéret is csak egy ócska libsi trükk. Nézze meg mindenki, ezt teszik, ezt folytatják. Pontosabban egyre szélsőségesebben teszik azt, amit tesznek. Gyakorlatilag állandósult a hisztéria. Semmi púder, kárpit, ez már maga a gép, a rugózat, az óramű. Világos: akiktől függenénk – például Brüsszel, Kijev vagy Zágráb – naponta le vannak szedve a tíz körmükről, azokkal pedig, akiknek alapvetően mi hajtunk hasznot – Moszkva, Belgrád, Peking -, vagy épp konzervatív elvbarátok – Washington, Jeruzsálem – szélsőségesen szent a béke.

Mindennek tálalása, a propaganda mára már a manipulációs technikák teljes fegyverarzenálját felvonultatja. Van itt minden, kettős mérce, kivetítés, szalmabábu, átkeretezés, szendvics, hamis választás, célozgatás, felelősséghárítás és még sorolhatnám a megtévesztési erőszak formáit. Az ukránok is, mióta épp honvédő háborút folytatnak, sehogy se tudnak velünk jót tenni. Így uniós támogatásukat akár 26 ellenében is gáncsoljuk. Bár Zelenszkijt ezer béklyó köti – hisz például az orosz olaj továbbításáról szóló szerződésüket sem illik felrúgni –, a háború poklában az ukrán elnököt egyre kevésbé érdekli az illem. Úgyhogy most, kár tagadni, mondvacsinált okokból, elzárta orosz olajcsapunkat. Hozzátéve, hogy négy éve EU-szerte már csak Budapest és Pozsony ragaszkodik az – egyaránt a Molon keresztül érkező - orosz olajhoz: a Lajtától nyugatra (és keletre is) pillanatok alatt mindenki belátta, hogy véres olajat nem veszünk és ott ez azóta sem kérdés. Ez az erkölcsi szempont a honi szemléletből egész egyszerűen hiányzik: a kormány és holdudvara anyagi érdekeinkkel szembeni álszent uniós politikai nyomást emleget.

Orbán illetlenség tárgyában sem megy a szomszédba: Zelenszkij ellenség, arcátlan, cinikus, aki Brüsszellel összefogva beavatkozik a magyar választásokba. Rákosista frázisok a honvédővel szemben. De általában Brüsszelt és Zágrábot is utasítgatjuk, majd csodálkozunk, hogy amazok nem hajlanak a nekünk kedvező szabályértelmezésre. Putyin, az ukrajnai tömeggyilkos persze mindig „korrekt partner”, aki gyakorlatilag nem tud velünk rosszat tenni. Így az orosz olaj- és gázvezetékeket sem érheti olyan háborús kár, hogy az orosz energiabeszerzést a kormány és a Mol ne minősítse még mindig a legmegbízhatóbbnak. Orosz olaj és gáz mindenáron – ez ma Orbán Viktor legfőbb „nemzeti” érdeke. Nem elég, hogy az elzárt ukrán Barátság-vezetéket egyedül helyettesíteni képes Adriáról folyamatosan veszekszünk Zágrábbal, az onnan remélhető nemzetközi olaj ára Irán – akár jogos – bombázása miatt pont most ugrik. Izrael és az USA persze – Oroszországhoz hasonlóan – szintén nem tud olyat tenni, ami a kormányból akár a leghalványabb ellenérzéseket is kiváltsa.

Mindenki döntse el, kér-e még négy évet az Orbán-féle hiszterizációból. Csak nehogy az ukránok is eltanulják a nemzeti érdekérvényesítés magyar receptjét.