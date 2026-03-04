Baleset volt egy nagykátai iskolában, kémiaórán sérült meg az egyik diák

baleset;iskola;Nagykáta;foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés;

2026-03-04 19:11:00 CET

Kórházba vitték, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt folytat büntetőeljárást.

Baleset történt a kémiaórán egy nagykátai iskolában. Az egyik diák megsérült, őt kórházba szállították – erősítette meg a Telexnek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Nagykátai Rendőrkapitányság az esettel összefüggésben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást. Katonáné Barna Zsuzsanna, a Ceglédi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója a lap érdeklődésére azt közölte, hogy tanulói kísérlet során történt baleset az érintett intézményben.

„A pedagógus a vonatkozó protokollnak megfelelően járt el, és haladéktalanul értesítette a mentőszolgálatot, valamint a katasztrófavédelmet. (…) Az órán nem helyettesítés történt, nem testnevelő tanár tartotta a tanórát” – írta. A nyomozás érdekében egyelőre több információt sem a tankerület, sem a rendőrség nem közölt.