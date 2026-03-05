Fél a botránytól az Orbán-kormány, Navracsics Tibor minisztériuma elkezdte gyűjteni a kínos kérdéseket

Orbán-kormány;botrány;Navracsics Tibor;kérdések;Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium;

2026-03-05 05:45:00 CET

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium adatszolgáltatást kért a vármegyei kormányhivataloktól a közeljövőben potenciálisan politikailag érzékeny ügyek, és az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat illetően – tudta meg a Népszava.

A birtokunkba jutott levélben a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója arra kéri az alá tartozó szervek vezetőit, hogy gyűjtsék össze az illetékességük alá tartozó olyan ügyeket, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt két évben érkezett sajtómegkeresés és/vagy foglalkozott vele a média. Emellett azokra az ügyekre kíváncsiak, amelyekről „volt parlamenti képviselői kérdés vagy helyi/országos ellenzéki politikus, civil szervezet foglalkozott” vele.

A levél azokról a témákról is tájékoztatást kér, amelyekről a címzettek azt gondolják, hogy a „következő hetekben nagy visszhangot válthatnak ki”, példaként említve, hogy ilyen ügyek lehetnek jellemzően valamilyen természetkárosítás, környezetszennyezés, hulladékgazdálkodási jogsértés, nagyobb illegális hulladéklerakó, dolgozók fokozott expozíciója, veszélyes anyagok szabálytalan tárolása, vagy ezek gyanúja. Azt kérik, hogy ezeket az ügyeket rövid, 6-700 karakteres leírásokban ismertessék, amelyek tartalmazzák a „tényállás” mellett a megtett kormányhivatali intézkedéseket és a jelenlegi helyzetet.

Egy kormányhivatali dolgozó azt mondta lapunknak, hasonló levelet minden megyében kaphattak a hivatalok alá tartozó szervek vezetői. A szokatlan ebben az adatgyűjtésben az volt, hogy március 3-án délelőtt kapták meg a levelet, és néhány óra volt az adatszolgáltatásra,

ami még a szokásosan rövid határidőkhöz képest is kirívónak számít. Kérdést küldtünk a Navracsics Tibor által vezetett minisztériumnak, amelyben arról érdeklődtünk, hogy mi a célja ezen adatok begyűjtésének, de lapzártánkig nem válaszoltak.

A kormányhivatali dolgozó úgy gondolja, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a gödi Samsung SDI-gyár körül kirobbant botrányhoz hasonló eseteket próbálja megelőzni azzal, hogy összegyűjti azokat az ügyeket, amelyek további problémákat okozhatnak a Fidesz számára a választási kampányban.