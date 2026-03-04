Így hazudott Lázár János a Budapest-Belgrád vasútvonal biztosítóberendezéseiről – Videó!

Lázár János;hazugság;biztosítóberendezés;Budapest-Belgrád vasút;

2026-03-04 20:40:00 CET

Egy esettanulmány.

Az építési és közlekedési miniszter a 2026. januári KözlekedésInfóján a Népszava kérdésére azt állította, hogy kínai biztosítóberendezések az elégnél is jobban megfelelnek az európai szabványnak. A napokban kiderült: hazudott.

A kínai berendezések „120 százalékban megfelelnek az uniós ETCS2 vonatbiztosító szabványnak, és már átvételre is kerültek”, továbbá „a kínaiak minden európai szabványt teljesítettek” - állította Lázár János januárban a KözlekedsInfón.

A személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem az ETCS-rendszer megalkuvások nélküli működéséhez kötődik. Ez várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt. Ezt már Lázár János helyettese, Csepreghy Nándor posztolta március 2-án hétfőn az Építési és Közlekedési Minsztérium Facebook-oldalán a Budapest-Kelebia vasútvonallal kapcsolatban.

Vagyis Lázár Jánost meghazudtolta a helyettese, hiszen ha januárban 120 százalékos volt a megfelelés, akkor miért kell tavaszig várni a beüzemeléssel? Így korábbi ígéretét sem tudja tartani a kormányzat, 2026. március 14-én a biztosítóberendezések hiánya miatt nem indul a személyforgalom. Hogy mikor, arról Csepreghy Nándor is csak annyit írt, hogy nincs konkrét dátuma.

A miniszterhelyettes posztja a G7 aznap reggeli cikkére reagált, miszerint a Budapest-Kelebia vonalon egyszerűen nem működik vonatbefolyásoló rendszer, és még engedélyt sem kapott a Lázár által januárban 120 százalékosra lódított berendezés.

Januárban Lázár azt is mondta, hogy a kínai berendezések „meghaladják” az európai sztenderdeket, a kínaiak pedig részben azért jobb vasútépítők, mert többen vannak, mint a németek.