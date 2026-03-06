Szennyeskosártól az airfryerig

család;internetes játék;nélkülözés;

Mikor már minden dalt elénekeltünk, minden konkáv sarokban bújócskáztunk, minden vécépapír-gurigából készítettünk figurát, az interneten találtam végre egy új játékot, amivel enyhíteni tudtam a gyerekek heveny unalmát, épp csak néhány perccel azelőtt, hogy katasztrófába torkollt volna az egyre gyülemlő frusztráció. Két lépést előre challenge.

A kihívást bemutató videón egy amerikai egyetem új hallgatóit gyűjtötték össze, hogy a világ különböző országaiból, nemzetiségeiből, anyagi, vallási és szellemi közegeiből összemérjék az önköltséges és ösztöndíjas tanulók társadalmi helyzetét. A diákok egymás mellett állnak, majd a különböző kérdéseket hallva azok léphetnek kettőt előre, akik azzal az adott problémával még nem szembesültek. Nyilván a privilégiumok mibenlétének szemléletes – bár meglehetősen szájbarágós – eszköze ez a játék, így, hogy csak mi négyen vagyunk rá itthon, nagy élmény nem lesz, de más ötletem nincs az unaloműzésre. Megértvén a játékszabályokat, a férjemre az az arc ül ki, amilyen a horrorfilmekben azokra, akik a józan észt egy szál magukban megtestesítve óva intik a többieket attól, hogy felmenjenek a padlásra, ahonnan a kacagó gyerekhangot hallják.

– Ne játsszunk ilyet! – mondja, és minden addigi mosoly szétszalad az arcáról.

– Mit izélsz, gyere már! Amúgy is, mi félnivalód van neked holmi társadalmi kérdésektől, te tizedik emeleti zuglói ficsúr? – válaszoltam.

Az eredeti játékban egy egész futballpályányi helyen lépkednek, én a kislakás két lehető legtávolabbi pontján, a folyosó végében reggel óta rám várakozó szennyeshalom és a konyhapulton álló airfryer között szúrtam le a pálya határait. Kiválasztom az egyik kérdéssort a sok közül, angolról fordítom a pontokat – persze csak azokat olvasom fel, amelyek egy hét és tíz évesnek egyáltalán reálisak lehetnek, ami még tovább szűkíti a találatok lehetőségét, de emlékeztetem magam, hogy vagy ez van, vagy a Jégvarázs a héten hatodjára. Így elkezdem.

– Akinek legalább az egyik szülője főiskolát vagy egyetemet végzett, az lépjen kettőt előre!

– Akinek a szülei nem váltak el, nem mentek külön, az lépjen kettőt előre!

– Aki városi környezetben nevelkedett, az lépjen kettőt előre!

– Akinek nem kellett még kihagynia étkezést azért, mert nem volt mit ennie, az lépjen kettőt előre!

A fanatizmusra (és echoláliára) egyébként is hajlamos gyerekeim eddigre már óriási lelkesedéssel kántálják a mondatok végén, hogy „AZ LÉPJEN KETTŐT ELŐRE”, amire én meglehetős önteltséggel nézek a férjemre, jelezvén, hogy igazam volt, se neki, se Vekerdy tanár úrnak nem lehet kifogása, hiszen a gyerek egyszerre mozog és érzékenyítődik, a játék remek.

– Akinek kiskorában volt korrepetítora, babysittere vagy más ház körüli segítsége, az lépjen kettőt előre!

– Akit nem csúfoltak vagy bántalmaztak testi hibája miatt, az lépjen kettőt előre!

– Aki nem érezte magát kényelmetlenül egy vicc miatt, ami a származására vonatkozott, az lépjen kettőt előre!

– Akinek soha nem kellett anyagi okokból költöznie, az lépjen kettőt előre!

– Akinek soha nem kellett szégyenkeznie a ruhái vagy más holmijai miatt, az lépjen kettőt előre!

Így jöttek a kérdések egymásután. Az ismétlődő hanglejtés és a gyerekek skandálása elég monotonitást generált, hogy elbambuljak. Ha már ott voltam, szétszortíroztam a szennyest, és átkutattam a kisnadrágok gesztenyével, kövekkel, lejárt valutákkal telerakott zsebeit, és közben elgondolkodtam, hogy nem létezhet olyan ember, akire ezek a pontok mind igazak. Amikor is a nagy elmélázásomat a kisfiam véres csatakiáltása szakította meg: NYERTEM! És tényleg. Elért a konyha végébe, és most a fenekét rázva ünnepli egyértelmű győzelmét. A nővére csapkod, dühöng két lépéssel mögötte, mert a sokat csúfolt heterokrómiája miatt nem tudott győzni. Mögöttük, úgy nagyjából félúton a két végpont közt, ott áll az apjuk, aki a ‘80-as évek alsóközéposztálybeli gyerekeként sosem élt meg valódi szűkösséget. Persze érzelmileg talán elhanyagoltabb volt mindőnknél, de arra a kérdéssorra, ami anyagi vagy társadalmi hiányok helyett a lelki nélkülözést veszi a hátrány mértékegységnek, valószínűleg még egy-két generációt várnunk kell. Ha ezidőtájt volt tévéd, biciklid meg párizsis kenyered, nem volt okod panaszra, neki meg egykeként még saját szobája és videólejátszója is volt, elkényeztetett, úri gyerek.

Na és persze itt vagyok én. Merthogy én is játszottam. Bár a külső szemlélő számára egyszerű játékvezetőnek tűnhetnék, mivel ugyanott állok, ahonnan indultam. Belemerülve a kérdéssor olvasásba, fel sem fogom. Nincs mozdulat a lábamban, nem számít lépésre. Csak a szemem mozog, amint követem, ahogy elhaladnak mellettem. De mikor az angyalarcú kisfiam diadalittasan felkiáltott, ijedten végignéztem a lakáson, ami sosem tűnt még ilyen hatalmasnak.