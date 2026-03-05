Választás 2026: minden egyes ajánlóív, amelyet nem visznek vissza, ezer forintba kerül a jelölőszervezeteknek

választás;pártok;ajánlásgyűjtés;

2026-03-05 07:45:00 CET

Tavaly összesen csaknem kilencmillió forint bírságot kellett fizetniük emiatt.

A parlamenti választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlóveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat, az íveket ezután vissza kell vinni a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, pénteken 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb szombaton 16 óráig. Annak, aki az ívek visszavitelének a határidejét elmulasztja, ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.

Négy évvel ezelőtt a jelöltek, jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint 9 millió forint bírságot szabtak ki rájuk.