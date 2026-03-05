Orbán Viktor: Az ellenfél mozgósítottsága 90 százalék felett van, a miénk csak 80

Vegyenek ki szabadságot a választás előtt, és vegyenek részt a mozgósításban – ezt kérte Orbán Viktor kedden Heves megyében a Fidesz önkénteseitől, majd elismerte, hogy a Tisza Párt ebben jobban áll, mint a kormánypárt.
Az RTL Híradó stábja bejutott a Fidesz zárt körű fórumára Pétervásárán, ahol a miniszterelnök a heves megyei aktivistáknak arról beszélt, pártja 10 százalékos lemaradásban van a mozgósításban. A miniszterelnök azért buzdítja híveit, hogy tegyenek többet a Fidesz mozgósításéért, mert „az ellenfél harci tüze, mozgósítottsága” 90 százalék fölött van, míg az övék csak 80 százalék körüli.Orbán Viktor üzent a digitális harcosainak, a parlamenti választásig központilag mondják meg, mit kell kommentelniük
Orbán Viktor ezért több munkát kért az önkéntesektől, tegyenek minél több munkát a mozgósításba – ami szerinte különösen az utolsó héten lesz fontos –, hívják fel a kormánypárti szavazókat, keressék fel őket személyesen, fogjanak velük kezet.
Mindenkit arra kérek, ha tud, vegyen ki szabadságot! A nyugdíjasok kerti munkát majd később, most jöjjön a (Horváth) Lászlóhoz, és segítsen. Ha nem tud kivenni szabadnapot, akkor délután a műszak után jöjjön – de jöjjön, és adjon nekünk munkaórát!
– jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette, ismerik a szavazóikat, „megvannak névre, címre”, csak fel kell keresni őket.
A országjárást tartó Magyar Péter eközben Egerben beszélt arról, hogy egy órányi önkénteskedés is hatalmas segítség lehet a kormányváltásra készülő Tisza Pártnak, amely az összes független közvélemény-kutató szerint vezet a Fidesszel szemben. A Publicus Intézet lapunk megbízásából készített friss felmérése például azt hozta ki, hogy a biztos részvételt ígérő pártválasztók körében a Tisza 47, a Fidesz pedig 39 százalékon áll. A kutatás szerint ráadásul részvételi csúcsra is számítani lehet, a választói aktivitás most 84 százalékon áll.Publicus Intézet: A biztos szavazó pártválasztóknál 47-39-re vezet a Tisza a Fidesz előtt, részvételi csúcsot hozhat a parlamenti választás