Orbán Viktor: Az ellenfél mozgósítottsága 90 százalék felett van, a miénk csak 80

2026-03-05 06:12:00 CET

A miniszterelnök arra kéri a hevesi fideszes aktivistákat, hogy aki tud, vegyen ki szabadságot, és adjon nekik munkaórát, mert a mozgósítás terén a Fidesz lemaradt.

Vegyenek ki szabadságot a választás előtt, és vegyenek részt a mozgósításban – ezt kérte Orbán Viktor kedden Heves megyében a Fidesz önkénteseitől, majd elismerte, hogy a Tisza Párt ebben jobban áll, mint a kormánypárt.

Az RTL Híradó stábja bejutott a Fidesz zárt körű fórumára Pétervásárán, ahol a miniszterelnök a heves megyei aktivistáknak arról beszélt, pártja 10 százalékos lemaradásban van a mozgósításban. A miniszterelnök azért buzdítja híveit, hogy tegyenek többet a Fidesz mozgósításéért, mert „az ellenfél harci tüze, mozgósítottsága” 90 százalék fölött van, míg az övék csak 80 százalék körüli.

Orbán Viktor ezért több munkát kért az önkéntesektől, tegyenek minél több munkát a mozgósításba – ami szerinte különösen az utolsó héten lesz fontos –, hívják fel a kormánypárti szavazókat, keressék fel őket személyesen, fogjanak velük kezet.

Mindenkit arra kérek, ha tud, vegyen ki szabadságot! A nyugdíjasok kerti munkát majd később, most jöjjön a (Horváth) Lászlóhoz, és segítsen. Ha nem tud kivenni szabadnapot, akkor délután a műszak után jöjjön – de jöjjön, és adjon nekünk munkaórát!

– jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette, ismerik a szavazóikat, „megvannak névre, címre”, csak fel kell keresni őket.

A országjárást tartó Magyar Péter eközben Egerben beszélt arról, hogy egy órányi önkénteskedés is hatalmas segítség lehet a kormányváltásra készülő Tisza Pártnak, amely az összes független közvélemény-kutató szerint vezet a Fidesszel szemben. A Publicus Intézet lapunk megbízásából készített friss felmérése például azt hozta ki, hogy a biztos részvételt ígérő pártválasztók körében a Tisza 47, a Fidesz pedig 39 százalékon áll. A kutatás szerint ráadásul részvételi csúcsra is számítani lehet, a választói aktivitás most 84 százalékon áll.