Finisébe ért az ajánlásgyűjtés

Bő egy napjuk maradt a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi önkormányzati választáson való induláshoz szükséges érvényes ajánlásokat. Hétfő délután 16 órakor kell leadniuk a polgármester- és képviselőjelölteknek a helyi választási bizottságoknál (a főpolgármester-jelölteknek a Fővárosi Választási Irodánál) az összegyűjtött ajánlásokat tartalmazó ajánlóíveket, eddig lehet bejelenteni az indulási szándékot is.