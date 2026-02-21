Igazi rendszerváltó hangulat van – állapította meg a Tisza Párt elnöke, Orbán Viktor szerint ez „egy ordas nagy kamu”.
Az Új Alternatíva Párt és a Nép Pártján nem fog szerepelni június 9-én a szavazólapon.
Dobrev Klára, ellenzéki párt EP-képviselője, a baloldali pártszövetség listavezetője a Fideszt és Orbán Viktort sejti az incidens mögött.
Péntek reggelig a hat miniszterelnök-jelölt közül ketten adták le hivatalosan az ajánlástgyűjtő íveiket – tudta meg a Népszava az Országos Előválasztási Bizottságtól (OEVB).
Vasárnap reggelig több mint 39 ezer jelöltet jelentettek be a választási bizottságoknál.
Már csak a VII. kerületben megosztottak az ellenzéki indulók, de ott nagyon, egyelőre nem is látszik, miként oldható fel a mind feszültebb helyzet.
A májusi voksolás nem kedvező terep a "kamupártoknak", ugyanis - az országgyűlési választással ellentétben- itt nem jár állami támogatás az indulóknak. Hamarosan indul az ajánlásgyűjtés!
Hétfőig minden érintett veszprémi választópolgárnak meg kell kapnia a februári időközi országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítőt, a jelöltek hétfőn kezdhetik gyűjteni a választók ajánlásait a február 22-én esedékes voksolásra.
Bő egy napjuk maradt a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi önkormányzati választáson való induláshoz szükséges érvényes ajánlásokat. Hétfő délután 16 órakor kell leadniuk a polgármester- és képviselőjelölteknek a helyi választási bizottságoknál (a főpolgármester-jelölteknek a Fővárosi Választási Irodánál) az összegyűjtött ajánlásokat tartalmazó ajánlóíveket, eddig lehet bejelenteni az indulási szándékot is.
Alig két napjuk maradt a pártoknak arra, hogy összegyűjtsék a májusi európai parlamenti (EP) választáson az induláshoz szükséges legalább 20 ezer érvényes ajánlást; tucatnyi szervezet folytat még aláírásgyűjtést országszerte azért, hogy felkerülhessen a szavazólapra.