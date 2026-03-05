Elfogta a rendőrség a duplázó csepeli trafikrablókat

rablás;Csepel;elfogás;

2026-03-05 08:22:00 CET

Az egyik gyanúsított egy 16 éves kamasz.

Elfogta a rendőrség azokat a fiatalokat, akik a gyanú szerint két egymást követő reggel kiraboltak egy dohányboltot Budapest XXI. kerületében - közölte csütörtökön a rendőrség.

Március 3-án kora reggel két, arcát eltakaró férfi lépett be az egyik csepeli dohányboltba, és egy fegyverrel vagy annak utánzatával követelte az eladótól a bevételt. Az ügyben ismeretlen tettesek után indult nyomozás. Az eset másnap ugyanott megismétlődött, akkor egy pisztolyos alak vitte el a bevételt. Lövés vagy sérülés egyik esetben sem történt.

A hatóságok március 5-én hajnalban egy 16 éves fiatalt és egy 22 éves férfit fogtak el Csepelen. Elszámoltatásuk és kihallgatásuk folyamatban van. A nyomozók az eljárás során tisztázzák azt is, hogy melyik tettes duplázott.