Diáktársát erőszakolta egy fiú az iskola mosdójában , vádat emeltek ellene

18+;vádemelés;általános iskola;szexuális erőszak;

2026-03-05 09:56:00 CET

Másodjára már megzavarta a többi diák.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki az iskolában szexuális cselekményt végzett egy kisfiúval - közölte csütörtökön a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a fiatalkorú elkövető és a kiskorú sértett egy meg nem nevezett Pest vármegyei település általános iskolájába járt. 2024 áprilisában a fiatalkorú vádlott az iskola mosdójába hívta az alsó tagozatos sértettet, akit az egyik fülkébe vitt, majd vele szexuális cselekményt végzett. Egy április délután ugyancsak bevitte a fiút a mosdóba, hogy ott szexuális cselekményt végezzen vele, de a diákok megzavarták és az áldozat elment a helyszínről.

A fiatal bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.