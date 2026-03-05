Nincs napirenden a hatósági áras üzemanyag

Gulyás Gergely;kormányinfó;

A kormányülésen nem esett szó arról, hogy hatósági áras legyen az üzemanyag.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy az Orbán-kormány megállapodást kötött a Mollal arról: a magyar benzin és gázolaj ára nem térhet el felfelé a régiós áraktól, és ezt a vállalat tartja is. Gulyás Gergely szerint a február 23-i összesítés szerint – hét szomszédos országot és Magyarországot vizsgálva – a magyar benzin ára a nyolc ország közül a hetedik, vagyis a második legolcsóbb, míg gázolajnál az ötödik, tehát a negyedik legolcsóbb helyen áll. Így megállapítható, hogy a magyar üzemanyagárak jelenleg simulnak a környező országok átlagához, így a benzinár megfelel a régiós szintnek.

A tárcavezető közölte, júniusban kell elemezni a helyzetet, miközben Európában és világszerte komoly kockázata látszik annak, hogy a benzin és gázolaj ára emelkedik, ezért a kormány egyelőre eltekintett a változtatástól. Hangsúlyozta: a jövedéki adó minimumát nem Magyarország, hanem az Európai Unió határozza meg, a magyar adómérték pedig mindössze körülbelül 10 forinttal haladja meg az uniós minimumot. Érdemben olcsóbbá tehát ezzel nem lehetne tenni a benzint és a gázolajat, ugyanakkor a kormány elhalasztotta az inflációarányos jövedéki adóemelés automatizmusát is, mert a jelenlegi helyzet a benzin és a gázolaj árára negatív hatással lehet - fűzte hozzá.