Tarol a Tisza Párt a fiatalok között, kétharmaddal nyerne, ha csak a diplomások szavaznának

Fidesz;közvélemény-kutatás;Medián;Tisza Párt;

2026-03-05 09:06:00 CET

Minél népesebb egy település, annál nagyobb az ellenzéki párt támogatottsága.

Abszolút fölényben van a Tisza Párt a harminc éven aluliak körében, miközben támogatottságuk a diplomások körében is jelentős - írja a HVG a Medián februári felmérésére hivatkozva.

A lap újabb részleteket közölt abból a kutatásból, amely nagy visszhangot váltott ki, az adatok szerint a Tisza előnye 20 százalékpontra nőtt a Fideszhez képest.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 63 százaléka már a Tiszát támogatja, ami 10 százalékponttal magasabb a januári Medián-felmérésben mértnél. Ugyanakkor a Tisza Párt a legalacsonyabb végzettségűek körében is növelte a népszerűségét, de ebben a csoportban továbbra is a Fidesz vezet jelentős fölénnyel.

A településtípusok szerint kisebb átrendeződés történt, de továbbra is érvényes az a tendencia, hogy minél nagyobb egy település, annál nagyobb arányban támogatják lakói a Tiszát. A kisebb településeken a Fidesz népszerűbb. A fővárosban a Tisza tovább erősödött, és a kisvárosokban is nőtt a támogatottsága. Egyedül a községekben szerepelt gyengébben Magyar Péter pártja, mint januárban, de ezt a visszaesést a Fidesz nem tudta saját javára fordítani, mivel ebben a körben a bizonytalanok aránya emelkedett. A Tisza Párt az 50 év felettiek körében is kis mértékben növelte a támogatottságát, miközben a Fideszé nagyjából ugyanekkora mértékben csökkent, így februárra az 50-64 éves korosztályban is fej fej mellett áll a két nagy párt.