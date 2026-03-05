A régióban a legalacsonyabb a benzint terhelő adó

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 10:45:00 CET

A magyar adótartalom nem a magasabb, hanem az alacsonyabb regionális adótartalmak közé tartozik - jelentette ki az üzemanyagárakkal kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter az RTL kérdésére, tervezi-e a kormány mérsékelni az üzemanyagár extraprofitadó- és kiskereskedelmi különadó-tartalmát, miután ezt a kutasok saját állításuk szerint is áthárítják a vásárlókra.

Gulyás Gergely közölte, hogy a magyar benzinár a régiós árszintbe illeszkedik, és a környező országok között az alacsonyabbak közé tartozik, ezt az állapotot a kormány fenn is kívánja tartani. Közölte, a benzin adótartalma Magyarországon 50 százalék, ami a legalacsonyabb a régióban, mivel Romániában, Szerbiában, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban és Szlovéniában mindenhol magasabb. A gázolaj esetében Horvátországban és Szlovákiában 47 százalék az adótartalom, Magyarországon 48 százalék, míg Szerbiában, Romániában, Ausztriában és Szlovéniában ennél lényegesen magasabb - fejtegette.