Gulyás Gergelynek nincs olyan személyiségzavara, hogy azt higgye magáról, ő az Egyesült Államok elnöke

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 11:09:00 CET

Ha Donald Trump azt fogja kérni, az Orbán-kormány megvizsgálná, engedélyezze az Egyesült Államok számára a magyar légibázisok használatát m– mondta Gulyás Gergely az ATV-nek. Arra a kérdésre, hogy egyetért-e az elnök lépésével, azt felelte: – Még nem képzeltem magam az Egyesült Államok elnökének helyébe ilyen jellegű személyiségzavarom nincsen.

Gulyás Gergely szerint az emberi jogok, a nemzeti szuverenitás és a humanitárius intervenció viszonya a nemzetközi jogban kiterjedt szakirodalmat foglal magában. Az amerikai érvelés azonban nem arra épül, hogy a katonai beavatkozás oka az irániak elnyomása lett volna, hanem az iráni atomprogram és annak közvetlen fenyegetése. Felidézte, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint Iránnak akár két héten belül atomfegyvere lehetett volna. Ezért sem akarja magát az amerikai elnök helyébe képzelni, mert az amerikai és az izraeli titkosszolgálatok birtokában lehetnek olyan információk, amelyek egy magyar miniszter számára nem elérhetők, ezért csak ezek ismeretében lehetne megítélni, mi lett volna a helyes döntés. Az amerikai érvelés alapja így nem az iráni diktatúra kérdése, hanem az atomprogramból fakadó, Amerikára és a világra jelentett veszély - fűzte hozzá.

Kijelentette, úgy fogalmazott, külön vitát érdemel, hogy megszűnik-e a nemzeti szuverenitás akkor, ha valahol elnyomó rendszert működtetnek, és egyáltalán hol kezdődik az elnyomó rendszer. Szerinte ha ezen a logikán végigmenne a világ országain, hamar olyan államok is számításba kerülnének, amelyek katonai megtámadására még az amerikaiak sem vállalkoznának. Ettől függetlenül a kérdés szerinte mindig morális kérdés marad. Hozzátette: ha igaz lenne, hogy Iránnak két hét múlva aktiválható atomfegyvere lett volna, akkor az amerikaiak helyes döntést hoztak.