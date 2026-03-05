Gulyás Gergely: Nem zárható ki, hogy Európa felé egy 2015-öshöz hasonló bevándorlási hullám indul el a iráni háború miatt

kormányinfó;

2026-03-05 10:57:00 CET

A kormánypárti TV2 azt hozza fel, hogy Szlovákia lekapcsolta az áramellátást Ukrajna irányába, erre Gulyás annyit reagált, hogy minden hasonló intézkedést tudomásul vesz, illetve támogat az Orbán-kormány.

A horvátok jog szerint nem tagadhatják meg az orosz kőolaj szállítását - vélekedett a tárcavezető.

Az Orbán-kormány nem tartja elfogadhatónak, hogy Irán olyan országokra is csapást mérjen, amely nem része a konfliktusnak - mondta azzal kapcsolatban, hogy azerbajdzsáni célpontokra is lőtt az iráni hadsereg.

Nem zárható ki, hogy Európa felé egy, a 2015-öshöz hasonló bevándorlási hullám indul el a iráni háború miatt. Ha ilyen lesz, akkor a déli határ védelmét még inkább meg kell erősíteni - mondta Gulyás Gergely.