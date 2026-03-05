Komoly nehézséget jelenthet, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték

Gulyás Gergely;energiaellátás;Barátság kőolajvezeték;

Magyarország számára ideális lenne az energia-önellátás - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely elmondása szerint erre elsősorban az áramtermelésben van esély: ha megvalósul a paksi beruházás, a régi blokkok még működnek, és a napenergia mellé megfelelő tárolókapacitás társul, akkor az ország az áramellátásban közel önellátóvá válhat. Hozzátette ugyanakkor, hogy kőolajra és földgázra akkor is szükség lesz, és a 2030-as években ezek egyik biztos beszerzési forrása vélhetően továbbra is Oroszország marad. Megjegyezte: Magyarország jelentős tartalékokkal rendelkezik, így rövid távon nem okoz problémát az ellátás, a Mol pedig más forrásból is tud kőolajat és földgázt vásárolni, bár a százhalombattai finomító működése miatt a keverésben jelentős arányban orosz kőolaj szükséges. Ha hosszabb távon sem érkezne orosz kőolaj, az komoly nehézséget jelenthet, ezért a cél a Barátság kőolajvezeték újraindítása, illetve szükség esetén az Adria-kőolajvezeték használata – magyarázta.