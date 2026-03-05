96 napra elegendő olajtartaléka Magyarországnak

Gulyás Gergely;energiaellátás;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-05 11:49:00 CET

96 napra elegendő olajtartaléka van az országnak - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Telex kérdésére jelezte, az Adria több mint fél éves távon biztosítani tudja az ország olajellátását. Ennek pontos idejét nem tudta megmondani. Hangsúlyozta, nincs joga Volodimir Zelenszkijnek eldöntenie, hogy ki vegyen orosz kőolajat.

A miniszter megjegyezte: miközben Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós segélyt, az ukrán vezetés két lehetőség között áll: megpróbálja leváltatni a magyar kormányt, vagy előbb-utóbb kénytelen megegyezni vele. Álláspontja szerint Ukrajna jelenleg nem képes külföldi támogatások nélkül működni. Hozzátette: ha az ország nem kap pénzt az Európai Uniótól, akkor nemcsak a katonai védelmet nem tudja biztosítani, hanem az állam mindennapi működését sem, beleértve a fizetések és a nyugdíjak kifizetését is.

Gulyás Gergely kifejtette, hogy Magyarország mindig támogatta az Adriakvezeték kapacitásának növelését, ám fontosnak tartotta a Barátság körvezetéket is. Mint mondta, jelenleg alternatív megoldásokon is dolgozik, bár ezek megvalósítása még egy-két évig tarthat. Hozzátette: az, hogy Magyarország ragaszkodik az orosz kőolajhoz és földgázhoz - mert ez az országnak egyértelmű előnyt jelent -, meghatározta a viszonyt többek között Ukrajnával és részben Brüsszellel is. Megjegyezte, hogy az utóbbi esetben ezen túlmenően is számos vitás kérdés van.