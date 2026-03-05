kormányinfó;

2026-03-05 11:42:00 CET

A kampányolni küldött közalkalmazottakról kérdezett a Blikk, a lap felvetését azonban Gulyás humornak minősítette. – Nem pártállamban élünk - szögezte le azzal kapcsolatban, hogy esetleg akarja-e az Orbán-kormány megkönnyíteni a kampányolási lehetőségeket számukra, például a szabadságolások terén.

Vizsgálja-e a kabinet, hogy miért drágult az üzemanyag már harmadszor is a héten? A nagykereskedelmi ár mindig a világpiaci árat követi, így számolják a környező országok is, a háború pedig hatással van a világpiaci árakra - hangzott a miniszter nem meglepő válasza.