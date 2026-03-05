Nem volt baj a fényképekkel, amelyeken katonák voltak láthatók a paksi atomerőmű belsejében

paksi atomerőmű;Gulyás Gergely;

2026-03-05 11:51:00 CET

Nem kerültek érzékeny információk azokon a képeken, amelyeket a kormány hozott nyilvánosságra a paksi atomerőmű belsejéből - közölte ugyancsak a Telex kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely jelezte, létezik egy protokoll, amely szerint az ilyen helyszíneken készült fényképeket nem lehet nyilvánosságra hozni. Kifejtette: a fotók elkészítése önmagában lehetséges, de a közzétételük nem engedélyezett, ezért törölték őket. Megjegyezte, hogy a felvételek nem jelentettek közvetlen biztonsági kockázatot, ugyanakkor a Honvédelmi Minisztérium vezetése helyesnek tartotta, hogy eltávolítsák a nyilvánosságból.