Egyre több az idős pedagógus, az utóbbi években sokan a nyugdíjazásuk után is folytatták a tanítást

A statisztikák a 2025. októberi állapotokat tükrözik a pedagógus-munkakörben és oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok esetében. A 60 éves vagy idősebb pedagógusok száma 22 436 fő volt ebben az időszakban, ami 1353 fővel több, mint 2024-ben, és 7941 fővel több, mint 2020-ban. Arányuk öt év alatt 10 százalékról 15,3 százalékra emelkedett.
Ezzel szemben a fiatal, 30 év alatti pedagógusok száma mindössze 13 684 fő volt 2025 októberében, ami csupán 623 fővel több, mint 2024-ben. Arányuk 9,3 százalék a nevelési-oktatási intézményekben. Öt éve, 2020-ban 10 816 fő volt a 30 év alatti pedagógusok száma, ami akkor 7,5 százalékos arányt jelentett. Vagyis a 60 éves vagy idősebb tanárok száma és aránya jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint a fiataloké. A pedagógusok többsége (24 874 fő) az 55-59 éves korosztályba tartozott 2025 októberében. Az 50-54 éves pedagógusok száma 23 457 fő, a 45-49 éveseké 22 357 fő, a 40-44 éveseké 16 621 fő, a 35-39 éveseké 11 935 fő, a 30-34 éveseké 10 834 fő volt az említett időszakban.
A KIR adataiból az is kiderült, az utóbbi években jelentősen emelkedett azoknak a pedagógusoknak a száma, akik a nyugdíjazásuk után is folytatták a tanítást. A 2025. októberi adatok szerint a mostani tanévben 8916-an dolgoznak úgy, hogy közben nyugdíjat is kapnak. Egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban 8104 fő volt a nyugdíjasok száma, öt éve, 2020-ban pedig 1645 fő. A nagyarányú emelkedés oka, hogy a kormány a pedagógushiány enyhítése érdekében 2022-ben először átmenetileg, majd 2023-ban időkorlát nélkül lehetővé tette a pedagógusok számára, hogy a nyugdíjuk megtartása mellett is tovább taníthassanak. A nyugdíj mellett tanító pedagógusok száma 2022-ben 3765 főre, 2023-ban 5888 főre, majd a már említett több mint 8 ezer főre emelkedett.
A nyugdíjas pedagógusok többsége (2444 fő) tanítói munkakörben dolgozott 2025 októberében, 1834 fő pedig óvodapedagógusként. A közismereti tantárgyak esetében a matektanárok (626 fő) és a magyartanárok (427 fő) között volt a legtöbb nyugdíjas pedagógus. Testnevelőtanárként 335-en dolgoztak nyugdíj mellett, az alapfokú művészetoktatás keretében, zeneművészeti ágon pedig 580-an.
Több ezren hagyhatták el a pályát
A KIR életkor- és létszámadataiban látható még egy érdekes változás: 2020 és 2024 között több mint 4 ezerrel, 21 031 főről 16 804 főre csökkent a tanárok száma a 40-44 éves korosztályban, miközben a 45-49 éveseké gyakorlatilag változatlan maradt 23 ezer körüli összlétszámmal. A 35-39 éves korosztály létszáma pedig 2401 fővel csökkent ebben az időszakban, amit nem lehet pusztán a korcsoportok közötti mozgással magyarázni. Köze lehet viszont a “bosszútörvényként” is emlegetett új pedagógus életpályatörvény előkészítéséhez, majd 2023-as bevezetéséhez; ennek hatására a szakszervezetek becslései szerint is több ezer pedagógus döntött a pályaelhagyás mellett.