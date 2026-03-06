Kijev azzal vádolja a magyar hatóságokat, hogy gyakorlatilag túszul ejtett hét ukrán állampolgárt Budapesten

Magyarország;Ukrajna;feszültség;Andrij Szibiha;

2026-03-06 07:02:00 CET

Állami terrorizmusról és zsarolásról beszélnek.

Budapesten a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt - közölte egy péntek hajnali bejegyzésében az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha szerint ennek az okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az állapotuk vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni. E hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

A tárcavezető szerint „gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás”.

A történtek miatt Szibiha hivatalos diplomáciai jegyzékben követeli azonnali szabadon bocsátásukat, emellett az Európai Unióhoz fordul, hogy világos jogi értékelést adjon a magyar hatóságok általa törvénytelennek vélelmezett lépéseiről.