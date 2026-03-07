A hisztéria hete

hazugságvizsgáló;

2026-03-07 06:00:00 CET

Hazugságvizsgáló

Azt állította a Kossuth rádió műsorvezetője (Orbán Viktorral készített interjúja felvezetésében), hogy Zelenszkij „halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem fenyegette meg halálosan, csak azt mondta (kétségtelenül fenyegetően), hogy átadja a címét a fegyveres erőknek, hogy hívják föl és beszélgessenek el vele az ő nyelvén az Ukrajnának szánt hitel megvétózása miatt. De miután Orbán nem szokott halálos fenyegetésekkel élni (legföljebb azzal, hogy Ukrajna adja meg magát az oroszoknak), pláne fegyveres akciókat szervezni, az ő nyelve nem a halálos, hanem a politikai fenyegetőzés. Zelenszkij ebbe a játékba bocsátkozott bele, elég szerencsétlenül. A mi bátor nemzetvezetőnk azonban nem ijedt meg, és közölte, hogy meg fogja törni az ukránokat. Akik ugye, élet-halál harcot vívnak.

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth Rádióban), hogy „a Tisza Párt bevallottan ukránbarát és ukránpárti”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem az, amire más ellenzéki pártok kritikusan és rendszeresen fel is hívják a figyelmet. A Tisza legföljebb nem ukránellenes, ellentétben az Orbán-kormánnyal, amely egyre élesebb konfliktusba sodorja az országot. Természetesen a béke nevében.

Azt is állította a miniszterelnök (az ATV Mérleg című műsorában azzal kapcsolatban, hogy miért nem kíván miniszterelnök-jelölti vitát folytatni Magyar Péterrel), hogy „nem javasolnám Magyarország egyetlen miniszterelnökének sem, hogy kívülről pénzelt emberrel bármilyen vitába bocsátkozzon”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Magyar természetesen nem kívülről pénzelt ember, ugyanakkor éppen Orbán Viktor az, aki pénzügyi védőpajzsot kért Trumptól és olcsó energiát kér folyamatosan Putyintól. Szóval akkor kit is pénzelnek külföldről a legjobb barátai?

Azt állította ezen kívül Orbán (ugyanott, egy másik kérdésre válaszolva), hogy „én mindenkivel együttműködök. Olyan ember, akit eleve kizárnék az együttműködés lehetőségéből, nincs.”

Ezzel szemben a tény az, hogy félórával korábban ő maga mondta, hogy még csak le sem ül legfőbb ellenfelével vitázni. De ezek szerint együttműködni hajlandó vele? Vagy a másik lehetőség az, hogy Magyar nem is ember. Ja persze: poloska!

Azt állította továbbá a kormányfő (a gödi Samsung SDI-gyár környezetszennyezésével kapcsolatban), hogy „a gyáron kívül semmilyen probléma nem lépett föl. Tehát aki a gyáron kívül van, az nem is kerülhetett veszélybe, szennyeződés nem lépett fel”.

Ezzel szemben a tény az, hogy fellépett. Nikkelszennyeződést találtak talajmintákban, és magzatkárosító úgynevezett NMP-t a talajvízben és kutak vizében is. Ha nem a Samsungból, akkor honnan? Egyébként pedig ha gyáron belül veszélyeztetik az embereket, az rendben van? Majd megbüntetik őket pár millió forinttal?

Azt állította még Orbán (ugyanott), hogy „a gyermekszegénység kockázata Magyarországon 23%, az EU átlaga pedig 24,2%”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a súlyos anyagi szegénységben élő gyerekek aránya az EU statisztikája szerint 2024-ben nálunk az ötödik legnagyobb volt, 18,4%, míg az uniós átlag 13,6%. Nem a kockázat, hanem a valóság.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.