Szófegyverek árnyékában

Ukrajna;háború;Orbán Viktor;Pillantás a kilencedikről;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-07 06:00:00 CET

Pillantás a kilencedikről

Biztosra mehetünk: Orbán és rendszere a végletekig ki fogja használni Zelenszkij szerencsétlen, sőt vállalhatatlan mondatait. Hogy az ukrán kevéssé burkolt, lényegében Orbánnak címzett fenyegetését mi váltotta ki, ebben a pillanatban lényegtelen. Minden politikai szereplő ezt tenné; az ellenfél – az ellenféllé tett – hibáját, hibáit messzemenően kihasználná, ebben pedig Orbán nagyon is erős. Emlékezzünk csak Márki-Zay Péter négy évvel ezelőtti nyilatkozatára – az választási győzelmet hozott a Fidesznek. Zelenszkij most annál súlyosabb mondatokat engedett meg magának, és ez a mondat itt marad majd közöttünk, egészen a választásokig, hiába reagált jól és gyorsan a magyar ellenzék, elsőül is Magyar Péter az ukrán elnök kijelentésére, határolódott el tőle, utasította vissza, mi több – szerintem hibásan – szólította fel az EU-t, hogy szakítsa meg kapcsolatait Ukrajnával, ez semmit nem fog érni; a fideszes kommunikációs gépezet ezt figyelmen kívül fogja hagyni. Mit fogja: már figyelmen kívül hagyja. És abba az irányba viszi, hogy voltaképpen egy jól felépített akcióval állunk szemben, amelynek lényege, hogy Magyarországot kiszolgáltatottá tegye, eltávolítsa szuverén vezetőjét és egy brüsszelita, ukránbarát kormányt ültessen a helyére. Olyan kormányt, amely szakít az olcsó orosz olajjal és gázzal, és válságba sodorja a magyar családokat.

Ismerjük a módszereket, a kérdés most az, hogy ennek milyen hatása lesz a választásokra. Zelenszkij most úgy lépett be – ha tetszik, ha nem: a Fidesz oldalán – a magyar kampány-időszakba, hogy erős muníciót adott a kormányoldalnak. Nyugodtan állíthatjuk: a hátralévő kicsit több, mint egy hónap a szavak fegyverének árnyékában fog eltelni, és ebben a kormányoldal jóval erősebb. Több a forrása, mind pénzben, mind felületekben, és gátlásai sincsenek. A pénteki Magyar Nemzet címlapja már arról szólt, hogy Zelenszkij katonákat küldene Orbán Viktorra, és ezt egyáltalán nem árnyalja Orbánnak az a, ugyancsak csütörtöki kijelentése, hogy Magyarország mindenben akadályokat állít Ukrajna elé. Azt mondta, le fogjuk verni az ukrán olajblokkot, ami ugye azt jelenti, hogy ellenállnak az uniós hitel nyújtásának, amelyet pedig már egyszer elfogadtak. Ez is egyfajta fenyegetés, mint ahogy az a sok ezernyi plakát, amely ördöggé stilizálja itthon az ukrán elnököt. Az előzmény, a magyar hergelés és folyamatos provokáció immár teljesen lényegtelen, hisz most – orbáni előadásban – nem őt támadták meg, hanem Magyarországot.

Zelenszkij akarva-akaratlanul új irányba fordította a választási kampányt. Megnehezítette az ellenzék, Magyar Péter számára és lehetőséget adott a regnáló hatalomnak, hogy a végletekig felcsavarja a háborús félelmet,

annak középpontjába – immár nem szemérmesen – Ukrajnát állítsa. Orbán egyre leplezetlenebbül áll ki Putyin mellett, és az orosz elnök sem takargatja Orbán támogatását, most például az orosz gáz biztosításával, már ha jól viselkedik. És most jól viselkedik: kizárólag Ukrajnát állítja célkeresztbe.

Azok után, hogy Zelenszkij rosszul célzott – úgy gondolja –, jogosan.