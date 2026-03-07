Családi körmölő

nők;celebek;Szabó Zsófi;

Szabó Zsófi minden elemében benne van abban a körben, amelynek tagjairól jólesik semmit sem tudnunk. Ez nyilván és remélhetően minden elemében kölcsönös, kettőnk közül azonban nem mi adjuk a nevünket ahhoz a világraszóló parasztvakítás-sorozathoz, amit háborúellenes gyűlésként fogalmaz meg a tekintetes és nemzetes Fidesz-agytröszt. Ezeknek a páni pacifista patriótáknak a cselekvése milliméterre annyira hatékony, mintha egy tizedik emeleti folytatólagos családi erőszaktevő ellen rendre összeülnének alaposan elítélni a családi erőszakot a földszinten. De annyira és olyan könyörtelenül összeülnének összevont szemöldökkel (a közös költség terhére), hogy abban nem volna köszönet. Szabadidejükben megállás nélkül szapulnák (a közös költség terhére) azokat a lakókat, akik az áldozattal együttérezve orvost és gyógyszert küldenének neki (galádul meghosszabbítva a szenvedését, pedig bármikor beköltözhetne a hajléktalanszállóra). Plusz a vasárnapi húsleves után felugranának az erőszaktevőhöz, és kifizetnék neki a lakbért (meg a prémium falusi disznóvágást), merthogy a tagbaszakadt idióta maradéktalanul és rendesen túszul ejtette a házvezetés szuverenitását.

Szabó Zsófiról érdemes volna csak ennyit tudnunk. De miután a patrióta celebritás a propagandában is kirakatba kerül időnként, ezért azt is vétlenek (és véletlenek) vagyunk olvashatni, amit a nők társadalmi szerepéről nyilatkozik. Amit mi mindennél jobban szeretünk, beleértve a gendertudósok kutatásait és a nemi identitások elfogadását.

Ejh, be nagy örömmel látnánk egy vitát közte és a Fidesz káderpolitikusa és összfegyvernemi ketrecharcosa között (106 jelöltjükből 14 nő).

Szerinte ugyanis akkor, ha a nők engednek a karrierjükből, rögtön megbélyegzik őket: legyél jó anya, sikeres a munkában, nézz ki mindig tökéletesen, főzz, szervezz, állj helyt minden fronton! A frontszolgálat alól akkor ezennel ünnepélyesen fel is mentenénk Szabó Zsófit, mert (őt idézve) sokkal fontosabb, hogy minőségi időt tölthessünk a szeretteinkkel. Mindenkinek így lesz a legjobb.