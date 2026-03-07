Katonák az utcákon

civil beszéd;

2026-03-07 06:00:00 CET

Civil beszéd

Már az sem hangzott jól, amikor Orbán belengette: nem örülne neki (ó, a szegény!), de lehet, hogy katonákat vezényelnek ki az utcára. Nem lepődtem meg nagyon a szintlépésen: sok más eszközük nem maradt, mint a háborús riogatás. Attól még hathat, hogy pl. a nyíregyházi repteret fegyverzet nélküli helikopterek „védelmezik”. Gondolom, majd addig köröznek a gaz támadók feje fölött, amíg azok meg nem süketülnek a zajtól, és fülükhöz szorított kézzel menekülésre nem fogják. Zseniálisan új harci taktika. Végül is a színházban is jelmezek és díszletek vannak előttünk, de azért csak elakad a lélegzetünk Hamletet halni, Oidipuszt megvakulni látván.

Eddig az ukránozás inkább abba a stratégiába illett bele, hogy vereség esetén a Fidesz hamar revansot vehessen, ukránbérenc kormányra mutogatva hívja utcára az igaz hazafiakat. Azóta változott a helyzet. Zelenszkij szerencsétlen mondata és az iráni háború nyomán úgy érzik: új esélyt kaptak.

Visszatértek a már veszni látszó eredeti stratégiához: ezeket kihasználva mégiscsak megnyerni a választást. Végső esetben a Mi Hazánkkal koalícióban.

(Utóbbit Orbán a határozott cáfolat helyett meglehetősen vértelenül hessentette el az ATV-s interjújában. Ennél határozottabban tagadták le 1998-ban a kisgazdákkal kötött megállapodást…)

Nem fogja őket visszatartani, hogy hányféle módon provokálták bele az ukrán államfőt a csak a Fidesznek használó kijelentésbe. Úgy viselkedtek, mint az arénába hajszolt bikával az ügyes torreádor. Aki addig-addig döfködi, ingerli, jár pávatáncot előtte, amíg az tényleg fel nem bőszül. De a torreádor legalább nem tagadja, hogy tudatosan, szép vérdíj ellenében provokál, míg Orbánék a szemüket forgatva botránkoznak meg. És Zelenszkij indulat vezérelte mondatán az összes mentőkörülmény ellenére valóban meg lehet botránkozni. Csak éppen a Fidesz az utolsó, aki ezt joggal teheti. Zelenszkij hibát követett el, Orbánék bűnt.

Ahhoz, hogy a választási erőviszonyokat mégiscsak megfordítsák, nem elég pár fegyvertelen helikopter, az összevont szemöldökű honvédelmi és külügyminiszter, katonák és rendőrjárőr az utcán. Végső esetben lehetne egy kis önmerénylet, de legalábbis lefoghatnak néhány, a miniszterelnökre acsargó facebookolót, állítólagos ukránbarát terroristáknál találhatnak vadászpuskát.

De addig is: látvány kell, akció, nehogy elhalványuljon a fenyegető Zelenszkij képe. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Már éppen kérni akartam, hogy ha legközelebb, mint tavaly, megint ukrán kémet rángatnak ki az autójából csúcsforgalom idején itt a közelemben, a Ferenciek terén, ugyan már, legyenek szívesek előre szólni.

Mert múltkor sajnos elmulasztottam a gondosan megkoreografált jelenetet. Így csak annyit tudhattam meg másnap, hogy végül a roppant veszélyes ukrán James Bondot bűncselekmény hiányában simán eleresztették és kiutasították.

Hát nálunk már büntetlenül lehet kémkedni?! Ezek után nem csodálkozom, hogy Panyi Szabolcs oknyomozó írása szerint már érkeztek is orosz ügynökök az itteni nagykövetségre, sőt egy egész szervezet működik Putyin körül, hogy (a moldovai kísérlet mintájára) álhírekkel manipulálják a közösségi médiát Orbánék újraválasztása érdekében. Jöhetnek nyugodtan, mi vagyunk a valódi és álhírszerzők paradicsoma. Hja, a magyar vendégszeretet…

Fantáziám szegényesnek bizonyult. Nem egy újabb gyanús ukránt fogtak el, hanem mindjárt hetet. És nemcsak katonák grasszálhatnak az utcákon, hanem TEK-esek és NAV-osok, azok még félelmetesebbek. Gondosan lefilmezett akciójelenetük azonnal fel is került a Fidesz honlapjára. Ettől melegszik meg igazán a magyar szív, ahogy hősileg rárohannak az általuk „aranykonvojnak” keresztelt autókra (ld. még: aranyvécé), lehasaltatják az ukrán állami bank pénzszállítóit, „pénzmosás” gyanújával. (Vagy inkább azért, mert Orbán előre bejelentette: megállítják majd az Ukrajna számára fontos dolgok áthaladását?)

Csak a pancser adóhivatalnokok kicsit elrontották a dolgot. Ilyenekkel van szegény Orbán körülvéve. Diadalittasan bejelentették, hogy a mostani szállítmánynál már tízszer több pénz, valuta, arany ment át idén rajtunk keresztül Ausztriából Ukrajnába. Gondolom, onnan tudják, mert ahogy a bankok közti tranzakcióknál szokás, a szállításokat „lepapírozták” náluk is. Csak eddig valahogy nem gyanakodtak rájuk.

Vagy nem értek rá, ki tudja. Az izgalom fokozására sokat sejtetően bejelentették, hogy egykori titkosszolgálati tiszt vezette a csapatot. Mintha nálunk nem a volt rendőrökből verbuválódnának a biztonsági emberek…

Nagyon úgy fest, nemigen tudtak semmit bizonyítani. Különben Orbán nagy történetet kerekített volna az ügyből pénteken a közrádióban. Már rég azt sugallná, hogy Magyar Péternek is lepotyoghatott pár aranytömb, mint a régi szeneskocsikról a brikett. Ami késik, nem múlik, de most egy büdös szót se szólt. Sőt: a vizsgálathoz nem látták szükségesnek itt tartani a pénzszállítókat, inkább villámgyorsan kiutasították őket. (A pénz maradt.)

Nem baj. Egy téglának jó volt ez is a Fidesz győzelmi terveinek újraépítéséhez.

Ha van eszünk, összeroskad az egész.

Ami marad, az néhány szerencsétlen katona az utcán.

