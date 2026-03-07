Orbán-kormány;Szőlő utca;

Szégyellem magam, hogy Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor, és akarom, követelem, hogy tűnjön el a kegyetlen, álszent, elvetemült csapatával együtt. Az RTL Babák című filmjében olyan lányok, fiúk nyilatkoztak, akik rossz családba, nem jó helyre születtek, nem ismerték meg, hogy mi a szeretet, és megbíztak egy emberben, akiről azt hitték, tőle kapják meg a jót. Juhász Péter Pál „Isten helyett Istennek” (IhI) becéztette magát, és már 2002-ben 13 éves kislányt vitt ki éjszaka, 14 éves lányoknak mutogatta intimpirszingjét, majd ő maga rakott be ilyen eszközöket a nemi szervükbe, megerőszakolta és azóta folyamatosan meggyalázta a kiszemelt vagy rábízott gyerekeket, cserébe ruhákat, cipőket és rózsafüzért adott.

Az első gyanús ügye tehát 24 éve volt, az első Fidesz-kormányban mégis kiemelt személy lett, felkérték a drogstratégia kidolgozásában való részvételre is. Majd hiába rúgta ki 2010-ben a Bajnai-kormány, három hónap múlva már szakértői munkával, később intézményvezetéssel bízta meg az új Orbán-rendszer.

„Tisztában voltunk azzal, hogy ez az ember kedves a hatalomnak. Ezt a kedvességet onnan lehetett tudni, hogy igazgatója lett egy ennyire kitüntetett intézménynek” – ezt mondta Kuslits Gábor; ő 2015-ben fordult a rendőrséghez, de csak azt a választ kapta, hogy már folyamatban van a nyo­mozás.

Tudtak tehát a gyalázatos viselkedéséről a felettesei, hatóságok, a rend­őrség, a kormány. Réthelyi Miklós, a második Orbán-kormány nemzetierőforrás-minisztere s utódja, Balog Zoltán, Soltész Miklós államtitkár, Fülöp Attila, most gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár és Deutsch Tamás, jelenleg az Európai Parlament képviselője bizonyíthatóan tevékenyen vett részt abban, hogy ez a szörnyeget gyerekek közelében maradjon, és azt tegyen velük, amit a sátáni vágya akar. Azzal dicsekedett, jóban van a miniszterelnökkel is, sőt barátok.

Az, hogy ez a barátság kétoldalú volt-e, csak ők tudják. De olyan forgatókönyv nincs, hogy a Fidesz-kormány tagjai, miniszterei, államtitkárai nem tudtak a gyalázatról. A debreceni javítóintézet igazgatónője és igazgatóhelyettese is évek óta ismerte Juhász Péter Pál ügyeit.

Pintér Sándor belügyminiszter azt hazudta, hogy a rendőrségnél minden rendben volt, mindent sikerült megoldani, a Szőlő utcai ügyben a rendőrség nem követett el hibákat, ezt már megállapította az ügyészség vizsgálata.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szintén hazudott. Juhász Péter Pált májusban letartóztatták, nyáron már felvételek voltak a rend­őrségen a brutális bántalmazásokról, a szeptemberben összeállított háromoldalas nevetséges jelentésében mégis azt írta, majd hazudta bele a kamerába, hogy a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, illetve azt is, hogy „sem az ügy feltárása, sem a folyamatban lévő büntetőeljárás során sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel”. Mindenki a helyén van, senki sem bukott bele, senkinek nem szólalt meg a lelkiismerete, senki sem mondott le.

És igazságtalan lenne, ha a többi, gyermekvédelmi intézetben élő gyerek szenvedéseiről megfeledkeznénk. Álljunk ki értük, mert ez így nem maradhat.