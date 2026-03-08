Fia lépett az izraeliek által likvidált legfőbb vallási vezető, Ali Hamenei örökébe Iránban

Irán;

2026-03-08 22:58:00 CET

A keményvonalas Modzstaba Hameneijel iráni szempontból is csak az egyik baj, hogy nem érte el az ajatollahi rangot. A perzsa ország az 1979-es iszlám forradalomban éppen egy örökletes monarchiát, a sah rendszerét döntötte meg, így a „turbános dinasztia” felemelkedése a forradalom alapértékeinek elárulását jelenti.

A 88 síita hitszónokból álló testület, a szakértők tanácsa megválasztotta Ali Hamenei utódát. Irán legfőbb vallási vezetője ezentúl az egy hete Izrael által likvidált fia, Modzstaba Hamenei. Az ő szava dönt minden ügyben a nukleáris programtól a külpolitikáig.

A középfokú (hoddzsatoleszlám) vallási ranggalrendelkező Modzstaba Hamenei évtizedeken át apja árnyékában élt, formális kormányzati pozíció nélkül építve ki hatalmát. Feltételezhető megválasztásától a legkeményebb kurzus folytatását várják: közismerten ellenez minden nyugati közeledést és reformot, legyen szó az atomprogram korlátozásáról vagy a polgári szabadságjogok kiterjesztéséről. Befolyásának alapja a Forradalmi Gárdával (IRGC) ápolt rendkívül szoros kapcsolata; a félkatonai baszidzs milícia feltétlen hívei közé tartozik. Az Egyesült Államok már 2019-ben szankciós listára tette, destabilizáló ambíciókkal és a belföldi elnyomás irányításával vádolva meg.

A dinasztikus utódlás gondolata azonban még inkább mélyítheti az amúgy is megosztott iráni társadalomban meglévő árkokat. Sokan éppen azért bírálják az állítólagos megválasztását, mert a perzsa ország az 1979-es iszlám forradalomban éppen egy örökletes monarchiát, a sah rendszerét döntötte meg, így a „turbános dinasztia” felemelkedése a forradalom alapértékeinek elárulását jelenti – vélekednek többen. A bírálók szerint Modzstaba Hamenei nem rendelkezik a tisztséghez szükséges vallási tekintéllyel sem, hiszen nem érte el az ajatollah rangot. A közvélemény szemében ő testesíti meg a kíméletlen rendfenntartást is: sokak szerint ő állt a 2009-es és 2022-es tüntetések véres leverésének hátterében. Megválasztása tehát a totális katonai diktatúra felé való elmozdulást vetíti előre.