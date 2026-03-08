Robert Fico egy kicsit már készül arra, hogy Orbán Viktor elveszíti a választást, ha ez így lesz, ő akarná átvenni a stafétát

Orbán-kormány;Robert Fico;Szlovákia;Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-08 15:31:00 CET

A szlovák miniszterelnök fel akarja tenni Ursula von der Leyennek azt az egyszerű kérdést, hogy ami a Barátság kőolajvezetéket illeti, meddig fogja még előnyben részesíteni a nem uniós tagállam Ukrajna érdekeit Szlovákiáéval és Magyarországéval szemben az Európai Bizottság.

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a Fcebookon vasárnap közzétett videóbejegyzésében, hozzátéve: ezt az álláspontot Ursula von der Leyennel is ismertetni fogja a keddi párizsi találkozóján.

A szlovák miniszterelnök bejelentette, az Európai Bizottság (EB) elnökével tartandó találkozón ismertetni fogja az álláspontját az Ukrajnán keresztüli kőolajtranzit ügyével kapcsolatban, és ismételten sürgetni fogja, hogy az EB kényszerítse rá Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték vizsgálatát. Robert Fico az Orbán-kormányhoz hasonlóan azt állította, információik és műholdfelvételek is azt mutatják, hogy a kőolajvezetéknek „semmi baja”, de elmondása szerint nincs kétsége afelől, hogy az ukrán elnök képes tönkre tenni a kőolajvezetéket.

Az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás létfontosságú számunkra. Azonban nyilvánvaló, hogy az ukrán elnök nem szándékozik azt folytatni, ami számunkra hatalmas veszteséget jelent majd, mind a kőolaj árát, mind pedig a tranzitdíjakat tekintve - jelentette ki Robert Fico, rámutatva, a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító a meghirdetett kőolajipari vészhelyzet miatt jelenleg már az állami tartalékokból vételezi a kőolajat.

Kedden reggel Párizsban találkozom az Európai Bizottság elnökével, és fel fogom tenni neki azt az egyszerű kérdést, hogy meddig fogja még az EB előnyben részesíteni a nem uniós tagállam Ukrajna érdekeit Szlovákia és Magyarország, mint EU-tagállamok létfontosságú nemzeti ügyével szemben - mondta a szlovák miniszterelnök. Kiemelte, a párizsi találkozón közvetített legfőbb üzenete azonban az lesz, hogy amennyiben szükséges, Szlovákia kész „átvenni a stafétát” Magyarországtól az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel vétójában.

Egyelőre az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokk alatt áll. Nem vagyok naiv. Az ukrán elnök legújabban a kőolajtranzit egy hónap múlva történő megújításáról beszél. Vagyis a magyarországi választás után, ahol az ellenzék győzelmében bízik. Ezt követően nem lesz semmilyen esély a keleti kőolajra, hacsak a magyar stafétát nem venné át valaki más – fogalmazott Fico.

A szlovák miniszterelnök közölte, hogy az Ukrajnának szánt „óriási katonai ajándék” vétója legitim eszköz a kőolajtranzit újraindításának kényszerítésére.

A Barátság kőolajvezeték egy 2026. január 27-i orosz dróntámadás miatt állt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra hivatkozva nem akarja újraindítani a tranzitot, hogy a csőrendszer helyreállításához tűzszünet kell, és amúgy is, a kőolajért kapott pénzből a Putyin-rezsim az Ukrajna elleni háborúját finanszírozná. Szivárgó információk szerint az Európai Bizottság próbál nyomást gyakorolni a kijevi vezetésre, arról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a legutóbbi kormányinfón, hogy tudomása szerint Orbán Viktor levele nyomán Ursula von der Leyen beszélt is az ukránokkal. a kőolajszállítás újraindítása érdekében.