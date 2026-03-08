Népszerű kirándulóhelyen bukkant fel egy medve Nógrád megyében

Nógrád vármegye;medve;kirándulók;

2026-03-08 20:24:00 CET

A Magyar Országos Medvefigyelő mindenkit óvatosságra intett.

Kirándulók körében is népszerű helyen bandukol egy medve Nógrád megyében - számolt be a Nool a Magyar Országos Medvefigyelő tájékoztatása alapján, amely szerint a Komravölgyi víztározó környékén észlelték az állatot.

A túrázókat és a horgászokat a medve jelenléte miatt óvatosságra intették. „Medvét észleltek a Karancsság, Etes, Komravölgyi tározó vonalon! Bár még nem indult a gombaszezon és nem is nagyon túráznak arra, legyetek figyelemmel!” - írta a szervezet a Facebookon, hozzátéve, a tó térségében a horgászok mellőzzék az erős szagú halcsalik használatát. Mindazonáltal pánikra nincs ok, a medve feltehetően átutazóban van és napokon belül elhagyja a térséget Szlovákia irányába. Addig is azonban fokozott figyelemre és higgadtságra intettek mindenkit.

Szabó László, a Nógrád Megyei Vadász Szövetség elnöke, egyben az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Nógrád Megyei Területi Szervezetének titkára korábban arról tájékoztatott, hogy a Magyarországon tartózkodó medvék nem alszanak téli álmot, mivel hazánkban nincsenek olyan erdők, ahol nyugodtan el tudnának rejtőzni. Zavarják őket a fakitermelők, a turisták és az agancsozók is, emiatt ingerültek is lehetnek - hívta fel a figyelmet a szakember, hozzátéve, ha az erdőben járunk, viselkedjünk természetesen, ne térjünk le a kijelölt útról, beszélgessünk normál hangerőn és kerüljük el az állatokat.