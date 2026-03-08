Magyar Péter az orosz nagykövetnek: Április 12-én a magyarok többsége meg fogja erősíteni, hogy a hazánk helye az európai szövetségi rendszerben van

orosz nagykövetség;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-08 19:53:00 CET

A Tisza Párt elnöke arra reagált, hogy az orosz nagykövetség őt emlegetve tagadta azokat az információkat, amelyek szerint a Putyin-rezsim beavatkozna a magyarországi parlamenti választásba az Orbán-kormány oldalán.

Tisztelt Nagykövet Úr! Magyarország a szabadságszerető emberek hazája. Mi magyarok, az 1956-os szabadságharcosok örökösei vagyunk. Magyarországot és a magyar embereket senki nem zsarolhatja és fenyegetheti - üzente Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, miután a budapesti orosz nagykövetség a Tisza Párt elnökét is emlegetve reagált az RTL Híradó kérdésére a magyar országgyűlési választásokba való esetleges orosz beavatkozásról.

A Tisza Párt elnöke úgy folytatta: „Ahogy Önök is tudják, idén ünnepeljük a szabadságharcunk 70. évfordulóját. A magyarokat 1956-ban sem lehetett és ma sem lehet megfélemlíteni. Április 12-én a magyarok többsége meg fogja erősíteni, hogy a hazánk helye az európai szövetségi rendszerben van, és hogy egy külső befolyástól mentes, szabad, független Magyarországon szeretne élni” - fogalmazott az ellenzéki politikus.

Magyar Péter azt is közölte, hogy a Tisza Párt leendő kormánya kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik majd az Orosz Föderációval, azonban „elvárom a tiszteletet az Önök részéről minden magyar emberrel szemben és hazánk szuverenitása kapcsán is.” Egyúttal felszólította az orosz vezetést, hogy tartózkodjanak a magyar országgyűlési választások bármilyen befolyásolásától és a magyarok fenyegetésétől.

Mint beszámoltunk róla, előzőleg a budapesti orosz külképviselet a témában azt írta: „Nem világos, hogy miért kellett Magyar Péter úrnak feltennie ezt a rég lejárt lemezt. Esetleg nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? Vagy talán jobb tanácsadókat kellene választania?”