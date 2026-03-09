Magyar Péter: Összeomolhat a teljes magyar gazdaság, a Tisza Párt azonnali adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon

olajár;adócsökkentés;üzemanyagárak;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-09 09:19:00 CET

„Sok éve nem látott drámai olajárrobbanást láthatunk a világpiacon és az Orbán által évek óta ígért béke helyett egyre súlyosabb háborús konfliktusok törnek ki a világban” – közölte a Tisza Párt elnöke.

Minden eszközzel meg kell fékezni a benzin és a dízel árának elszabadulását, ellenkező esetben totális káosz és összeomlás jöhet – közölte Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfőn jelentősen megugrott a kőolaj ára a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt, ami ellátási hiánytól való félelmet keltett a piacokon.

A Tisza Párt adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon. Az ellenzéki párt elnöke szerint sok éve nem látott drámai olajárrobbanást láthatunk a világpiacon, és az Orbán Viktor által évek óta ígért béke helyett egyre súlyosabb háborús konfliktusok törnek ki a világban.

Magyar Péter úgy látja, a miniszterelnök „semmittevésével” a magyar gazdaság és a forint teljes összeomlását, az infláció ismételt drámai megugrását és a magyarok további elszegényedését kockáztatja. Hozzátette, ha az Orbán-kormány továbbra sem kormányoz, és nem csökkenti haladéktalanul az üzemanyagokat terhelő adókat, akkor kormányra kerülésük esetén a Tiszának várhatóan egy csőd szélén lévő, összeomló országot kell átvennie.

„Felmerül a gyanú, hogy Orbán vajon nem szándékosan dobja-e be a lovak közé a gyeplőt, minél rosszabb az országnak, annál jobb neki alapon. Ha később kiderül, hogy szándékosan nem lépett a magyar emberek és a gazdaság védelme érdekében, annak meg fogja fizetni az árát. Ezt garantálom” – zárta bejegyzését.