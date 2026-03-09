Fideszes kamuprofil-hálózatot lepleztek le, ezernél is több Facebook-oldal harsogja a kormánypárti propagandát

Facebook;közösségi média;trollhadsereg;fideszes trollok;trollok;

2026-03-09 08:35:00 CET

Az összes oldalt december 15. és február 17. között hozták létre. Valódi ismerőseik, követőik nincsenek, csak a hálózat többi tagja, viszont mindig egyszerre lájkolják a fideszes politikusok posztjait. A háttérben Schmidt Mária alapítványa is feltűnik.

A modern politikai kampányok egyik leglátványosabb újdonsága a közösségi médiában a mesterséges intelligencia bevetése mellett a kamuprofil-hálózatok használata. Az utóbbi időben Magyarországon is sorra buknak le a trollfarmok, a Telex pedig most feltérképezett egy, az eddig ismertekhez képest tízszer nagyobb kamuprofil-hálózatot, amelyet a Facebookon a fideszes üzenetek kihangosítására használnak.

A lap eddig 1198 profilt azonosított, de könnyen lehet, hogy ez csupán töredéke a teljes hálózatnak.

Több jel is utal arra, hogy ezek az oldalak összehangoltan dolgoznak, központilag irányítják a hálózat felépítését és működtetését is. Az egyik gyanús körülmény, hogy ezúttal nem személyes profilokról, hanem Facebook-oldalakról van szó, amelyekkel sokkal egyszerűbb és hatékonyabb a politikai üzenetek kihangosítása.

Az összes oldalt december 15. és február 17. között hozták létre. Posztjaik elvétve vannak csak, ha igen, akkor a tartalmak szinte mindig mesterséges intelligencia (AI) által generáltak, sokszor hasznosítja újra ugyanazt a képeket és szövegeket a hálózat több tagja is. Valódi ismerőseik, követőik nincsenek, csak a hálózat többi tagja, és mindegyik ugyanabból a hat-nyolc fős körből követ néhány fideszes politikust. Ahol az aktivitásukhoz valamilyen időbeliség köthető, látszik, hogy mindig egyszerre lépnek, és mindig ugyanazt teszik: fideszes politikusok posztjait lájkolják – sorolja fel a lap az oldalak közötti kapcsolatra utaló jeleket.

A kamuprofil-hálózat alapvetően három csomópont köré szerveződik. Az egyik a Hajrá, Magyarország nevű Facebook-oldal, amely a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványé (KKETTKA), ez fizeti a hirdetéseit is.

A KKETTKA főigazgatója Schmidt Mária kormányközeli történész, az alapítványhoz tartozik többek között a Terror Háza, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Kommunizmuskutató Intézet, ezeknek mind szintén Schmidt a főigazgatójuk.

A Hajrá, Magyarország oldalt tavaly novemberben hozták létre, most tízezer követője van. Ebből a tízezerből a Facebook 566-ot listáz ki a Követők menüpont alatt, amely 97 százaléka mögött nem valódi emberek állnak, ezek a profilok ugyanis mind az említett hálózat tagjai. A valódi követők között megtalálható például Schmidt Mária, a megafonos Bohár Dániel vagy olyan, kevésbé ismert fideszesek, mint Ács Anikó XVI. kerületi alpolgármester.

A második fontos csomópont a hálózatban Kocsondi Márk XXII. kerületi fideszes önkormányzati képviselő, egyben a párt jelöltje ugyanitt az áprilisi választáson.

Neki szintén tízezer követője van, ebből nagyjából ezret listáz a Facebook, aminek az ötöde tűnik valódinak, a többi mind a hálózatba tartozó kamuprofil. A harmadik csomópont egy Asszú István-kettes nevű oldal, ami pont az ellenkező oldalon tűnik fel, mint az előző kettő: nem őt követik a kamuprofilok, hanem ő követ közülük több százat, az esetek nagy részében egyetlen követőként – írja a lap. A kamuoldalak közt egyébként akadnak kimondottan bizarr névvel bírók, mint a „Jobb, ami sosem bal”, az „Orbán Viktor egy zseni, pont” vagy a „Sátánista Tiszasziget”.

Nem ez az első leleplezett kamuprofil-hálózat. Mint arról lapunk is beszámolt, idén januárban derült ki, hogy a tavaly júliusban alapított Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség, az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Körök háttérszervezetének XIII. kerületi irodájában ma már több mint száz ember dolgozik, akik közül többen hamis profilokat kezelve erősítik a Fidesz online jelenlétét.