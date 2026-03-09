Beszakadt az úttest a XVI. kerületben, a víz elnyelt egy autót

XVI.kerület;csőtörés;beszakadt út;beszakadt úttest;

Csőtörés történt a Veress Péter úton, aminek következtében megnyílt az úttest egy autó alatt. Az érintett utat a műszaki mentés idejére lezárták.

Hétfő délelőtt csőtörés történt Budapest XVI. kerületében, a Veress Péter úton – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A BRFK fotókat is közzétett az esetről a Facebook-oldalán, amelyeken látszik, hogy a csőtörés következtében beszakadt az úttest egy autó alatt és a járművet a víz a tetejéig ellepte.

A tájékoztatás szerint az úttestre folyó víz miatt a műszaki mentés idejére a Veress Péter utat a Thököly út és Gárda utca közötti szakaszon teljes terjedelmében 11 óra 10 perctől a közúti közlekedés elől lezárták. „A szakemberek a hiba feltárását és javítását már megkezdték” – írta posztjában a BRFK. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatott, hogy a lezárás miatt a 44-es, a 45-ös, a 176E és a 276E autóbusz terelve közlekedik.