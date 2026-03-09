Magyar Péter: Oroszország nagykövete ma folytatta a nyílt beavatkozást

Oroszország nagykövete ma folytatta a nyílt beavatkozást Orbán Viktor korrupt kormánya mellett – közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke szerint a budapesti orosz nagykövet mai állásfoglalását mintha nem is a Kremlben, hanem a Karmelitában írták volna. „Volt itt minden: Magyarország valódi szövetségeseinek gyalázása, brüsszelezés, stb., már csak Soros György hiányzott a nagyköveti nyilatkozatból” – sorolta.
A nagykövetnek címezve kiemelte, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja, és az is marad, „akár tetszik Oroszországnak és Orbán Viktornak, akár nem”. Magyar Péter posztjában ismételten felszólította a nagykövetet, hogy tartózkodjanak a magyar választások nyílt vagy fedett műveltekkel történő befolyásolásától.
„Bár őszintén szólva, Orbán Viktor nyílt orosz támogatásával és hazánk szövetségeseinek gyalázásával sokat segítenek a magyar embereknek az április 12-i döntésük meghozatalában, és nagyot lendítenek a Tisza kétharmados győzelmi esélyein” – tette hozzá.
Magyar Péter szombaton a Vsquare értesülésével egybehangzóan arról írt, „több helyről származó információ szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) emberei már hetek óta megérkeztek Budapestre, azzal a céllal és küldetéssel, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét”.Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy hívja össze a parlament nemzetbiztonsági bizottságát az orosz katonai hírszerzők miattVSquare: Már hetek óta Budapesten vannak azok az oroszok, akiket a Putyin-rezsim küldött a parlamenti választás befolyásolására
Jevgenyij Sztaniszlavov orosz nagykövet hétfőn levelet írt a Tisza Párt elnökének, amelyben a külképviselet korábban hangoztatott álláspontját megismételve azt állította, hogy Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába, majd hozzátette, „nem érdemes a magyarokat képzeletbeli orosz fenyegetésekkel ijesztgetni”.Magyar Péter: A bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a választástMagyar Péterrel válaszolt a budapesti orosz nagykövetség, amikor arról kérdezték, beavatkozik-e a Putyin-rezsim a parlamenti választásbaMagyar Péter az orosz nagykövetnek: Április 12-én a magyarok többsége meg fogja erősíteni, hogy a hazánk helye az európai szövetségi rendszerben van