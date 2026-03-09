Jogi védelem alá helyezték a Békemenetet, a szervezők soha nem látott tömegre készülnek március 15-én

március 15.;békemenet;

2026-03-09 14:54:00 CET

Bayer Zsolt szerint a résztvevőknek meg kell mutatnia, hogy nem hajlandóak részt venni a vad kényszerképzetek világában.

„Nagyon nagy létszámra, soha nem látott menetre számítunk, amely Európának is példát tud mutatni” - hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke a március 15-i Békemenet részleteit bemutató sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Elmondta, hogy az idei menet a korábban megszokott útvonalon halad: a résztvevők 9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren, ahonnan 11 órakor indul a menet a Szent István körút, Nyugati tér, Alkotmány utca vonalán a Kossuth térre, ahol meghallgatják Orbán Viktor kormányfő beszédét.

Az elnök kiemelte: Magyarország szuverenitását külső és belső támadások érik. Innen is üzenjük a legitim kormányunk leváltására készülő összeesküvőknek, hogy Orbán Viktor miniszterelnökünket - aki ötvözi Deák Ferenc és Kossuth Lajos erényeit - megvédjük. Megvédjük szeretett hazánk függetlenségét, elutasítjuk az illegális bevándorlást, ellenállunk a genderőrületnek” - hangsúlyozta, hozzátéve: a rendezvénnyel kapcsolatos újdonság, hogy már szerzői jog is védi a Békemenetet.

„Honfitársaim, gyertek mindnyájan március 15-én a sorskérdésünket, életünket hosszútávon befolyásoló Békemenetre” - szólított fel Csizmadia László, aki megjegyezte, hogy a rendezvényen civil önkéntesek képviselik a szellemi honvédelem erejét a vis et virtus azaz erény és bátorság jegyében.

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa szerint ebben a rettenetes világban a normalitásnak egyetlen szigete van: Magyarország. De szavai szerint Magyarország is csak addig maradhat a normalitás szigete, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök, ezért érezték ismét szükségét, hogy összehívják a menetet. „Bármelyik nap bekövetkezhet valami olyasmi, ami lángba borít mindent, ezért ebben a helyzetben józanságra, megfontoltságra, előrelátásra, józan ítélőképességre van szükség”- fogalmazott. Bayer Zsolt azt mondta: az európai emberek többsége vélhetően ugyanazt gondolja a világról, amit mi, de az Európai Unió vezetése másképpen, felelőtlenül gondolkodik. Hangsúlyozta: meg kell mutatni, hogy létezik még a normális világ, és hogy „nem vagyunk hajlandóak részt venni a vad kényszerképzetek világában.”

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője pedig szólt arról is, hogy nem véletlenül helyezték jogi védelem alá a Békemenetet, mert az ellenzéki pártvezér, a „kis magyar Néró” ezt is el akarja lopni.