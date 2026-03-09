Törvényjavaslatot nyújtott be az ukránoktól lefoglalt pénz és arany miatt Kocsis Máté

törvényjavaslat;Kocsis Máté;ukrán pénzszállítók;

2026-03-09 14:15:00 CET

A Fidesz frakcióvezetője erről a a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésén számolt be. A törvényjavaslatot a parlament kivételes eljárásban fogja tárgyalni.

Törvényjavaslatot nyújtott be Kocsis Máté az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt, a parlament kivételes eljárásban fogja tárgyalni – derült ki a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésének nyílt részén. A javaslatot a bizottság megszavazta.

A Telex beszámolója szerint a Fidesz frakcióvezetője a javaslat indokolásakor azt mondta, hogy „az ukrán aranykonvojként elhíresült” üggyel kapcsolatban sok dolog továbbra sem tiszta. A javaslat a „szokatlan mennyiségű” Magyarországon keresztül szállított készpénzről és aranyról szól, Kocsis Máté azt javasolja, hogy a múlt héten lefoglalt vagyont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kezdeményezett eljárás végéig tekintsék lefoglaltnak. Majd kijelentette, hogy a szállítás módja, valamint a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet Magyarországnak.

A jogszabályt nagyon rövid idő alatt meg is vitatták a bizottsági képviselők. Az MSZP-s Molnár Zsolt azt kifogásolta, hogy miért mostanra, a választások előttre időzítette Kocsis Máté a javaslatot. A bizottság jobbikos elnöke, Sas Zoltán is felhozta, hogy miért ilyen gyorsan született meg a javaslat, így nem volt idő azt részletesen megismerni, illetve elmondása szerint felmerül a visszaható hatályú törvényhozás aggálya is a. Azt azonban nem vitatták, hogy az ügynek lehet nemzetbiztonsági kockázata.

Kocsis Máté röviden reagált az aggályaikra. A Fidesz frakcióvezetője szerinte bár valóban felmerülhet a visszamenőleges hatály aggálya, de a javaslat erről a konkrét ügyről szól, ebben szükséges a jogalkotás. Elnézést kért, amiért ilyen rövid idő alatt nyújtotta be, ezt azzal indokolta, hogy a parlament a választások előtt már csak hétfőn és kedden ülésezik, ezért sürgősen kell meghozni a javaslatról a döntést.

Mint arról beszámoltunk, múlt csütörtökön a TEK lerohant és elfogott hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az ukránokat, az állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai voltak.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt volt az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik korábbi tábornoka is, az ukránok pedig csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén Ukrajnába. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később arról számolt be, hogy az elfogott ukránokat kiutasították az országból, ami már csak azért is furcsa, mert ha a pénzszállítók valóban pénzmosási gyanúba kerültek volna – miként az a hivatalos magyar állításban szerepel – úgy ezt nem tehették volna meg. A pénzt ugyanakkor azóta sem adták vissza.

A történtek után kijevi külügyi tárca közölte, hogy a magyar hatóságok önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól. Ezt követően Andrij Szibiha bejelentette, hogy Ukrajna szankciókat vezethet be a történtek miatt Magyarország ellen, egyben felszólította az Orbán-kormányt, hogy fejezze be Ukrajna belerángatását a magyar belpolitikába és a választási kampányba. Az ukrán rendőrség emberrablás és túszejtés miatt indított büntetőeljárást a magyar hatóságok lépései után.

„Ma van a harmadik napja, hogy a magyar hatóságok fényes nappal kiraboltak két, Ausztriából érkező ukrán páncélozott banki járművet, fényes nappal pénzt, valamint nemesfémeket loptak el” - írta ukrán külügyminiszter vasárnap az X-en, hozzáfűzve, Ukrajna megszólalásra kéri az európai szövetségeseit az ügyben.

Az ukrán tárcavezető emlékeztetett, hogy ez a pénz nem Magyarországhoz és nem is annak kormányához tartozik, hanem az ukrán állami tulajdonú Oscsadbanké, azaz az ukrán adófizetőké. „Követjük a pénz azonnali visszaszolgáltatását és Európa-szerte sürgetjük e példa nélküli állami banditizmus és zsarolás elítélését” – fogalmazott Andrij Szibiha.