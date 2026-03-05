Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet március 15-én

Kossuth tér;Orbán Viktor;március 15.;

2026-03-05 17:59:00 CET

A rendezvényre érkeznek a Békemenet résztvevői is.

Március 15-én Orbán Viktor a Kossuth téren mond ünnepi beszédet – közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán hozzátette,

a nemzeti ünnep központi programjai már március 14-én megkezdődnek, ezen a napon adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országház kupolacsarnokában.

március 15-én reggel 7 óra 30 perckor a Kossuth Lajos téren felvonják Magyarország lobogóját.

13 órakor a Kossuth téren kezdődik az ünnepi megemlékezés, ahol beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy március 14-én és 15-én 10 és 16 óra között a Magyar Nemzeti Múzeum családi programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket. A Nyitott Parlament program során március 15-én 15 és 18 óra között ingyenesen látogatható az Országház, megtekinthető a Díszlépcsőház, a Kupolacsarnok és a Szent Korona. Hozzátette, március 14-én és 15-én 17 óra 30 perctől 23 óráig fényfestés díszíti a Magyar Nemzeti Múzeum épületének homlokzatát.

Orbán Viktor tavaly és 2024-ben a Nemzeti Múzeum előtt mondta el március 15-i beszédét. 2023. március 15-én Kiskőrösön szólalt fel, míg 2022-ben ugyancsak a Kossuth téren, a Békemenet tábora előtt ünnepelt.