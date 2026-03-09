március 15.;drón;Magyar Péter;Tisza Párt;

Korábbi felvétel

Magyar Péter: A kormány meg akarja tiltani, hogy drónfelvételeken lássák a legnagyobb magyar tömegrendezvényt, de a drónjaink fel fognak szállni

Úgy véli, hogy a kormány szeretné megakadályozni, hogy látszódjék a tömeg mérete. 

Határozatban tiltották meg a Tisza Pártnak, hogy nem szállhatnak fel drónok a szervezet március 15-ei rendezvényén.

Magyar Péter mindezt úgy értékelte egy hétfő délutáni bejegyzésében, hogy „Orbán Viktor retteg március 15-től”. Álláspontja szerint a tiltás azért született, mert meg akarják tiltani, hogy „ország-világ drónfelvételeken láthassa a valaha volt legnagyobb magyar tömegrendezvényt.” Kifogásolta, hogy az adófizetői pénzen rendezendő, „mini békemenet” felett vadászgépek fognak repkedni. Jelezte, hogy a párt drónjai mindenképpen felszállnak, így „mindenki látni fogja a valaha volt legnagyobb tömegrendezvény képeit.

Az ellenzéki politikus mindenkit arra kért, hogy hozza el családját, barátait „a rendszerváltó Nemzeti Menetre”, ahol várakozásai szerint több százezren lesznek.

