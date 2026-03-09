Jelzést kapott a magyar titkosszolgálat, hogy oroszok jönnek befolyásolni a parlamenti választást

választás;Ukrajna;nemzetbiztonsági bizottság;pénzszállító;orosz beavatkozás;

Az érintett személyek jelenleg nincsenek Magyarországon.

A magyar titkosszolgálat valóban kapott értesítést az egyik külföldi társszervtől arról, hogy oroszok érkeznek a választás befolyásolására - hangzott el a Telex információi szerintaz Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői, zárt ülésén. Erről a testület egyik, neve elhallgatását kérő tagja tájékoztatta a portált.

Ugyanakkor az elhárítás az információ ellenőrzése után arra a következtetésre jutott, hogy az említett személyek nincsenek Magyarországon.

Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy a VSquare újságírója, több európai nemzetbiztonsági forrástól származó, egybehangzó információ szerint a Kreml egy politikai technológusokból álló csapatot bízott meg azzal, hogy avatkozzon be a 2026 áprilisi magyar parlamenti választásba. A bejegyzés kiemeli, a cél a források szerint rendkívül egyszerű, Orbán Viktor hatalomban tartása.

A bizottsági ülésen szóba került az ukrán pénzszállító autók lekapcsolása is. A bizottság egyik tagja erről azt mondta a lapnak, hogy az ügyben számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Bár részleteket nem ismertetett, utalt rá, hogy jogilag nem egyértelmű, miért pénzmosás miatt indult eljárás. A bizottsági tag úgy látja, a kormányzatban is érzékelhették, hogy a művelet jogi szempontból nincs teljesen rendben, ezért nyújtott be gyors törvényjavaslatot a Fidesz frakcióvezetője.

A Kocsis Máté által ismertetett javaslat a Magyarországon keresztül szállított „szokatlan mennyiségű” készpénzről és aranyról szól, és abban azt indítványozta, hogy a múlt héten lefoglalt vagyont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kezdeményezett eljárás végéig tekintsék lefoglaltnak. A bizottság fideszes tagja azt mondta, a hatóságok azt vizsgálják, hogy a szállított vagyon célja és felhasználása miként hat a nemzetbiztonságra. Azt ugyanakkor kijelentette, hogy a szállítás módja, valamint az érintett személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet Magyarországnak.

A képviselők a javaslatot nagyon rövid idő alatt meg is vitatták. A Magyar Szocialista Párt (MSZP) képviseletében Molnár Zsolt azt kifogásolta, Kocsis Máté miért mostanra, a választások elé időzítették a javaslatot, és miért ilyen gyorsan nyújtotta be. A bizottság jobbikos elnöke ugyancsak azt rótta fel, hogy a javaslat ilyen gyorsan született meg, ezért nem maradt idő annak részletes megismerésére. Sas Zoltán szerint a javaslattal kapcsolatban a visszaható hatályú törvényhozás aggálya is felmerül. Abban ugyanakkor ők is egyetértettek, hogy az ügynek lehet nemzetbiztonsági kockázata. Kocsis Máté röviden reagált a felvetett aggályokra, és azt mondta, bár valóban felmerülhet a visszamenőleges hatály aggálya, a javaslat erről a konkrét ügyről szól, ebben szükséges a jogalkotás.

Elnézést kért amiatt, hogy a javaslatot ilyen rövid idő alatt nyújtotta be. Ezt azzal indokolta, hogy a parlament a választások előtt már csak hétfőn és kedden ülésezik, ezért sürgősen dönteni kell a javaslatról. A bizottság négy igen és két tartózkodás mellett megszavazta a Fidesz frakcióvezetőjének javaslatát, a jobbikos Sas Zoltán és az MSZP-s Molnár Zsolt tartózkodott. A tagok ugyanilyen arányban szavaztak arról is, hogy a bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, kivételes eljárásban tárgyalják a javaslatot.