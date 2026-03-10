Novák Előd gyerekorvos testvére a Mi Hazánk oltásellenességéről: Szomorú, hogy Dóri és Előd ilyen butaságokat terjesztenek

Novák Előd;Dúró Dóra;Mi Hazánk Mozgalom;oltásellenesség;

2026-03-10 11:45:00 CET

Novák Hunor az oltásellenesség témáját hosszan kifejtve magyarázta el, miért károsak és életveszélyesek a Mi Hazánk által is gerjesztett összeesküvés-elméletek. Novák Előd szerint testvére valótlanságokat írt róluk, de érdemben nem cáfolta az állításait, helyette két évig terjedő szabadságvesztést emlegetett.

Testvérével való viszonya megromlását fejtegette Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a 24.hu-nak, miután Dóri, Előd és a védőoltások címmel tett közzé terjedelmes bejegyzést a Facebookon Novák Hunor gyerekorvos, azzal kapcsolatban, hogy szerinte a testvére és sógornője - Novák Előd és Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese - hosszú ideje terjesztenek a Toroczkai László vezette formáció narratívájának megfelelően oltásellenes összeesküvés-elméleteket. A szakember nem tartotta magában politikus családtagjai határozott bírálatát sem.

A bejegyzés apropója az volt, hogy többen azt kérdezték tőle, kíváncsiak, hogy nézhet ki náluk egy családi ebéd. „Elmondom. Családi ebédnél soha nem volt téma az oltásellenesség. A családom nem oltásellenes, tudomásom szerint minden testvérem és összes testvérem összes gyermeke is oltva van: elsősorban édesanyám oltott mindenkit” - rögzítette, hozzátéve, édesanyja már több mint 50 éve gyermekorvos, és tudomása szerint soha nem kérdőjelezte meg senki a családban testvérei közül, hogy a saját gyerekei vagy unokái oltásaival ne tenne jót, illetve úgy tudja, Dúró Dóra sem tett ilyesmit. „Édesanyám több évtizednyi orvosi munkája alatt több tízezer kötelező és választható oltást beadott, soha senki nem vádolta őt azzal a családban, hogy ezzel kárt okozott volna a társadalomnak, emiatt lenne bárki meddő, autista vagy épp cukorbeteg stb, ilyen rögeszmés butaság fel sem merült senkiben” - jelezte.

Novák Hunor leszögezte: „a legfontosabb, hogy ha nem lenne a társadalomban egy összeesküvés elméletekre fogékony, rögeszmés, oltásellenes, tudománygyűlölő és orvosellenes csoportosulás, akinek szavazatai könnyen bezsebelhetők, a politika sem foglalkozna az ő megnyerésükkel és témáikkal.” Mint közölte, nem érdekli, hogy ki kire szavaz, a szakmájába vágó kérdésekről azonban orvosként kénytelen megszólalni, bármelyik párt is terjesszen oltásellenes nézeteket.

A gyerekorvos rögzítette azt is, hogy Dúró Dórának és Novák Elődnek semmilyen ilyen szakirányú végzettsége vagy tapasztalata nincs, még a hobbi szintű érdeklődési köreikbe se tartozott soha se a vakcinológia, se tágabban az egészségügy. „Amit tehát ők megosztanak, azok nem az ő gondolataik és szavaik, hiszen nem is mélyedtek el soha a témában, hanem felületes, általános oltásellenes tévhiteket osztanak csak tovább. Sokszor nem is állítva, csak gyanútlanul kérdéseket feltéve, vagy kiragadott dolgokat félreértelmezve, átkeretezve adják a lovat a rögeszmés oltásellenesek alá” - fogalmazott.

Novák Hunor kiemelte, politikusokkal ellentétben ő csak azokban a témákban nyilvánul meg, amihez ért, ebből kifolyólag hangsúlyozta:

„Amit Dóri és Előd az oltásokkal kapcsolatban közzétett eddig, és azokból amilyen következtetéseket levonhatnak olvasóik, azok mind tudománytalanok és hamisak. Álhírek, rögeszmés összeesküvés elméletek, kiragadott félinformációk, megtévesztő végkövetkeztetésekkel. Aki az ő posztjaikat olvassa, azt hiheti, a COVID-oltás meddőséget okoz és amiatt fogy a magyar. De ez nem igaz. Divatosan: 100 % fake news.”

A gyerekorvos felidézett egy példát, amikor politikus rokonai egy rögeszmés szülő valótlanul „oltáskárosodottnak” tartott gyerekeivel riogattak, majd leszögezte, hamis „oltáskárosodott” esetekkel riogatni helytelen, súlyos oltási mellékhatások extrém ritka esetekben léteznek. „A hazai oltáskárosodott esetek elsöprő többsége kamu, arról szól, hogy beszereztek egy oltásellenes orvostól egy papírt, de ilyen egyszerű orvosi papírt lóbálni felesleges: én is adhatnék olyan orvosi szakvéleményt, hogy valaki a kanyaró oltás miatt lett (szerintem) epilepsziás és cukorbeteg, és ezért semmilyen oltást nem kaphat a jövőben, de hiába van rajta az orvosi pecsétem, attól még nem lesz a gyermek oltáskárosodott. Azért, mert valótlan hülyeség lenne, amit ráírtam, és szakmailag semmilyen szinten nem alátámasztható az ”oltáskárosodás„” - fogalmazott.

A szakember megjegyezte, ő maga többször folytatott tévévitát is oltásellenesekkel, többek között azzal az L. Csabával, akit azóta gondatlanságból elkövetett emberölésért el is ítéltek, mivel a K-vitamint sem adta be a csecsemőjének, aki ezt követően K-vitamin hiányos agyvérzés miatt meghalt. A vitáiban az volt a közös, hogy mindegyik oltásellenes vitapartnere le akarta tiltani utólag az anyagot, miután leleplezte a hamis állításaikat - idézte fel.

Mint utalt rá, a szüleik biztosan nem örülnének, ha egymásnak esnének a testvérével, ezért a továbbiakban csak általánosságban fogja feszegetni az oltásellenes konteók témakörét. Azonban hozzátette:

„Nagyon szomorúnak tartom, hogy politikai okokból Dóri és Előd ilyen butaságok terjesztésében élen jár az utóbbi időben. Felelősségteljes, a mainstreammel szembe menő, számos tévhitet leleplező és modern felfogású orvosként ki kell mondjam: ezirányú tevékenységük társadalmilag egyértelműen káros, és veszélyes minden magyar állampolgárra, gyermekes szülőre is, azokra is, akik szeretnék gyerekeiket beoltani.”

Példaként említette még, hogy a kanyaró elleni védőoltásról azt a valótlanságot terjesztik világszerte, hogy autizmust okoz, noha ezerszer bizonyították, hogy egyik oltás sem okoz ilyesmit. A csökkenő átoltottság miatt azonban nő a kanyarós megbetegedések száma, márpedig a kanyaró nem játék: egy kolléganője édesanyja még azelőtt lett beteg gyerekként, hogy létezett volna az oltás, ennek következtében mindkét szemére teljesen megvakult.

Novák Hunor kitért a Mi Hazánk oltásellenes politikájának már most tapasztalható káros hatásaira is: „Egyre több magyar háziorvos panaszkodik, hogy az oltásellenes hergelés oda vezet, hogy páciensek beperlik a háziorvosukat, akik bíróságra kell járjanak, ügyvédet kell fogadjanak, hogy védekezzenek az abszurd oltásellenes vádak ellen (hogy azért lett Józsika asztmás 15 évesen, mert babaként gyermekbénulás elleni oltást adott be az orvosa stb.). Ez veszélyezteti az alapellátást, hiszen nyilván kevesebb ember fogja így a háziorvosi szakmát választani, ha ilyen kellemetlenségekkel is jár együtt” - írta.

A szakember végezetül a kötelező oltások eltörléséről és választhatóvá tételéről úgy vélekedett, hogy ez olyan, mintha valaki részegen ülne a volán mögé, amivel nem csak magát veszélyezteti, hiszen az oltásokkal sokszor fertőző betegségeket akadályoznak meg, ezért az oltás nem magánügy. „Éppen ezért nem támogatom, hogy konteós szülők kezébe adjuk a döntést, hogy ilyen fokú hozzá nem értő, K-vitamin és oltásellenes, rögeszmés szülők döntsék el, kell-e kanyaró vagy gyermekbénulás ellen oltani a gyermeküket” - zárta posztját.

A 24.hu ezek után megkérdezte Novák Elődtől, hogy valóban be vannak-e oltva a gyerekeik, és ha igen, akkor „a kötelező oltások eltörléséért küzdő politikusokként miért döntöttek így”. „Sajnálom, ráadásul valótlanságokat írt Hunor velünk kapcsolatban is, ami végleg megrontja köztünk a viszonyt, de nem szeretnék nyilvánosság előtt vitázni, elsősorban idős szüleimre való tekintettel” - reagált a Mi Hazánk alelnöke, miközben a gyerekorvos testvére által leírtakat tartalmilag semmivel sem cáfolta.

A lap konkrét kérdésére pedig nem válaszolt: „Nem is értem, hogy kérdezhet ilyeneket, hiszen az egészségügyi adatok ún. különleges adatok, a legszigorúbb megítélés alá tartoznak. Az érintettek hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra, aki ezt teszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mi a gyermekeink egészségügyi adatait nem tettük közzé, nem is szeretnénk” - közölte.