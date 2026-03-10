Engedély nélkül elindult mozdony okozott fennakadásokat a ceglédi és a lajosmizsei vasútvonalon

MÁV;vonatközlekedés;Nyugati pályaudvar;

2026-03-10 10:58:00 CET

Két váltó megsérült, az ügyet üzemi balesetként kezelik. A Nyugati pályaudvaron több vágányon is szünetelt vagy korlátozott volt a forgalom.

A Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalakon késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kellett számítani, mert a Nyugati pályaudvaron váltóhiba miatt a 12-17. vágányok esetében több vágányon szünetelt vagy korlátozott volt a forgalom. Azóta a váltót helyreállították, így a Nyugati pályaudvar járatai újra a teljes útvonalukon közlekednek, a menetrend kora délelőtt állhat helyre – derül ki a MÁV közleményéből.

Vasutas fórumokon már kedd reggel arról lehetett olvasni, hogy az üzemzavart egy, a 13. vágányról engedély nélkül elindult mozdony okozta, amely két váltót megrongálva mintegy 50 méterre állt meg egy személyvonat előtt. A MÁV a hvg.hu megkeresésére részben megerősítette az információt, amikor közölte:

„a Nyugati pályaudvarról 8:20-kor induló Tokaj InterCity szerelvényének összeállítása során egy mozdonnyal valóban engedély nélkül indultak el, aminek következtében két váltó – kisebb mértékben – megsérült.”

A jármű alacsony sebességgel indult el, a fedélzetén utasok nem tartózkodtak. A Szolnokról a Nyugatiba 6:59-kor érkező Z50-es vonat a jelzőnél szabályosan megállt, biztonságos távolságban a szabálytalanul elindult mozdonytól, tehát nem utolsó pillanatban végrehajtott fékezésről volt, utasok ezen a járművön sem voltak veszélyben, azonban a vizsgálat miatt ez a vonat sem közlekedhetett tovább, ezért az utasait – az ilyenkor érvényes protokoll szerint – a katasztrófavédelem munkatársai segítségével átszállították egy másik motorvonatra

A MÁV kiemelte,

„közlekedésbiztonsági veszélyhelyzet nem állt fenn, utas egyetlen pillanatra sem volt veszélyben, üzemi balesetként kezeljük az ügyet és vizsgáljuk annak okait”.

A MÁV legfrissebb tájékoztatása szerint

a Nyugatiból 9:35-kor Monorra induló S50-es vonat (2772) még Kőbánya-Kispestről indult. 10 órától ismét a Nyugatiból indulnak és oda is érkeznek az S50-es vonatok.