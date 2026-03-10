Színpadra lépett Tállai András, Nemcsák Károllyal közösen adott elő egy Magyar Péterre utaló jelenetet

választás;színdarab;Tállai András;Nemcsák Károly;

2026-03-10 15:08:00 CET

Ebből megtudhatjuk, hogy a kormánypárti politikusnak köszönhető minden a településen, és amit megígér, azt megcsinálja.

Saját maga játszotta az egyik szerepet a Fidesz országgyűlési képviselője abban a színpadi jelenetben, amelyet a minap adtak elő a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csincsetanya településen.

Mint a Magyar Hang írásából kiderül, a „Kimaradt jelenet az »Indul a bakterházból«” címet viselő szkeccsben a József Attila Színház igazgatója is feltűnik a „Patás” szerepében. Tállai András leírása szerint a alapját „csincsei igaz történetek szolgálják. Ő maga Szabó baktert alakítja.

Az egyértelműen Magyar Péterre épülő jelenet szerint Csincse a „Messiást” várja. A színpadon azonban Patásként Nemcsák Károly lép fel. A jelenetben a dél-borsodi település lakói arról értesülnek, hogy a katolikus templom, a művelődési ház, valamint a Csincse és Mezőkeresztes közötti út a fideszes politikusnak köszönhető. A várt mesiás azonban nem jelenik meg. Ekkor hangzik el a poén:

„Magyar Péter olyan helyre nem megy, ahol a Tállai András bármit is megígér, mert az el is készül”.

Tállai András idén is a borsodi 7-es számú egyéni választókerület fideszes képviselőjelöltje. A tiszás kihívó Csézy Erzsébet lesz. Ő a Szívverés című dallal nyerte meg a 2008-as Eurovíziós Dalfesztivál hazai döntőjét.