Magyar Péter: A napokban elindítja a Fidesz az oroszokkal közös lejárató kampányát

Fidesz;kampány;Oroszország;Göd;lejáratás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-10 14:02:00 CET

A Tisza Párt elnöke úgy tudja, már 14 mesterséges intelligenciával hamisított videó van bekészítve az ellenzéki párt jelöltjéről és a családtagjairól.

A napokban indítja el a Fidesz az orosz szolgálatokkal közösen a Moldovában korábban már kipróbált lejárató és dezinformációs kampányát, elsősorban a közösségi médiafelületeken, azon belül is a TikTokon – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke hozzáteszi, ő csütörtökön érkezik a Pest 5-ös választókerületbe, Gödre, és a hozzájuk eljutó információk szerint ott indítják az akciót.

„Már 14 mesterséges intelligenciával hamisított hazug lejárató videó van bekészítve a Tisza jelöltjéről és a családtagjairól. A videókat kamuprofilokról fogják hirdetni több tízmillió forintért”

– számol be Magyar Péter. Bejegyzésében felszólítja Orbán Viktort arra, hogy haladéktalanul állítsa le a tervezett választási csalássorozatot és utasítsa ki Magyarországról az orosz ügynököket.

„Már most jelzem, hogy április 12. után mindenki bíróság előtt fog felelni, aki részt vett ezekben a bűncselekményekben” – zárja bejegyzését a Tisza Párt elnöke.

Mint megírtuk, a VSquare a múlt héten arról számolt be, hogy az orosz titkosszolgálatok diplomáciai fedésben lévő szakembereket küldtek Budapestre, akik feladata a magyar választások befolyásolása lesz. A cikk és azóta megjelent szakértői elemzések szerint az orosz dezinformációs kampányokra az online térben lehet számítani a választások előtt. Hétfőn a Telex is megírta a nemzetbiztonsági bizottság egyik tagjára hivatkozva, hogy információik szerint a magyar titkosszolgálatokhoz is érkezett jelzés orosz kémek érkezéséről.