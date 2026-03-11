A háború ára

Irán;Európa;Donald Trump;

2026-03-11

Európa országaiban egyre csak nő az aggodalom, s mind többen teszik fel a kérdést: valójában mit akar elérni Trump Iránnal kapcsolatban? Tényleg a teljes kapitulációt, ahogy azt állította? Mert ha igen, akkor annak csúfos eredménye lehet. Egyelőre ugyanis semmi sem utal arra, hogy repedeznének az Iszlám Köztársaság falai, hosszú időbe telhet, amíg sikerül politikai változást elérni. Márpedig Európának nincsenek hónapjai: egy elhúzódó konfliktus beláthatatlan következményekkel járhat az energiaellátás jövőjére nézve.

Pedro Sánchez volt az, aki kezdetben a legnyíltabban ment szembe az amerikai vonallal: elítélte Washingtont a nemzetközi jog megsértése miatt. De tévedés lenne azt hinni, hogy csak Madrid ilyen kritikus a beavatkozással szemben. A spanyol kormányfő azt mondta ki, amit az európai vezetők suttogva rebegnek egymás között. Ugyanakkor egyre erősödhetnek a kritikus hangok. Friedrich Merz német kancellár rámutatott, a „végtelen háború” nem áll Németország érdekében. Ezúttal Giorgia Meloni sem állt be az amerikai elnök mögé: Róma egyszerre próbálja védeni a térségben lévő érdekeit és közben hangsú­lyozni, hogy diplomáciai ­koordinációra van szükség az európai vezetők között. Még keményebben fogalmazott védelmi minisztere és párttársa, ­Guido Crosetto, aki az amerikai–izraeli csapásokat a nemzetközi jog megsértésének nevezte.

Európában sokan emlékeznek még az iraki, a líbiai és afganisztáni beavatkozás gyászos következményeire. Ezek megtanították Európát arra: nem elég egy háborút megindítani, stratégiára is szükség lenne az újjáépítésre. E vízióval Washington rendre adós maradt. Most sem látni az amerikai agytrösztök zseniális mestertervét. Sőt időnként az amerikai illetékesek is ellentmondanak egymásnak. Ez pedig arra is utal: a héják győztek ugyan, mivel Trumpot rávették a támadásra, de azzal már nem számoltak, hogy Irán nem Venezuela, itt hosszú háborúra kell felkészülni, aminek súlyos következményei lehetnek a világra nézve.

Európa drágán megfizetett Washington korábbi kalandjaiért – a mostani konfliktus ára azonban minden eddigiét felülmúlhatja.