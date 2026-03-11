Egy férfi felgyújtotta magát, legkevesebb hat ember meghalt egy svájci távolsági buszon

tűz;busz;Svájc;halál;

Az utasok pánikban próbáltak menekülni a lángoló járműből.

Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított. A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki. – Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet - mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője.

A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni őket.

Az egyelőre nem világos, hány utas volt a buszon, és hogy a buszsofőr is az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van. Három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült. Frederic Papaux elmondta, hogy az utasok pánikban próbáltak menekülni a lángoló buszból. Más jármű nem volt érintett az esetben.

Amikor a meg nem erősített jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, a rendőrségi szóvivő azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz. A rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja az okokat. A kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy még túl korai lenne ezt kijelenteni.

A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.

Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. – Megdöbbent és elszomorít, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűzvészben Svájcban – jelentette ki az X közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában.

A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely főként vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.