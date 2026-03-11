Aknák lerakására kialakított iráni hajókat semmisítettek meg az amerikaiak

akna;Hormuzi-szoros;amerikai hadsereg;háború Iránban;

2026-03-11 06:36:00 CET

Donald Trump ha a teheráni vezetés megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, az korábban nem látott katonai következményekkel jár Iránra nézve.

Az amerikai haderő megsemmisített csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót - jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden a közösségi oldalán.

Az elnök által a Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint az iráni hadsereg tíz vízi járművét kedden süllyesztették el. Egy másik közleményében arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy ha a teheráni vezetés megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, az korábban nem látott katonai következményekkel jár Iránra nézve.

Donald Trump közölte: az amerikai haderő ugyanúgy jár majd el minden hajó ellen, amelyik megpróbál aknákat elhelyezni a Hormuzi-szorosban, mint ahogy azt tette a Karib-tenger térségében a kábítószert csempésző hajók esetében.

Az elnök egyben arra szólította fel Iránt, hogy amennyiben már elhelyezett robbanóeszközöket, azokat azonnal távolítsa el. Egyben közölte, ha Irán teljesíti az elvárást és hatástalanítja a már esetleg lerakott aknákat, akkor azt az Egyesült Államok egy jó irányba tett hatalmas lépésként értékeli.