Aknák lerakására kialakított iráni hajókat semmisítettek meg az amerikaiak

Az amerikai haderő megsemmisített csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót - jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden a közösségi oldalán.
Az elnök által a Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint az iráni hadsereg tíz vízi járművét kedden süllyesztették el. Egy másik közleményében arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy ha a teheráni vezetés megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, az korábban nem látott katonai következményekkel jár Iránra nézve.Donald Trump: Irán mindent elveszített, nagyon hamar véget érhet a konfliktus
Donald Trump közölte: az amerikai haderő ugyanúgy jár majd el minden hajó ellen, amelyik megpróbál aknákat elhelyezni a Hormuzi-szorosban, mint ahogy azt tette a Karib-tenger térségében a kábítószert csempésző hajók esetében.
Az elnök egyben arra szólította fel Iránt, hogy amennyiben már elhelyezett robbanóeszközöket, azokat azonnal távolítsa el. Egyben közölte, ha Irán teljesíti az elvárást és hatástalanítja a már esetleg lerakott aknákat, akkor azt az Egyesült Államok egy jó irányba tett hatalmas lépésként értékeli.Kilőtt a kőolaj ára a közel-keleti helyzet miatt