Egy év szabadságvesztésre ítélték a férfit, aki a pécsi Pride-on rátámadt a táncoló zebrára

Magyar Helsinki Bizottság;Pride felvonulás;közösség tagja elleni erőszak;Pécs Pride;

2026-03-11 12:14:00 CET

A rendőrség eleinte az enyhébb megítélésű garázdaság miatt indított büntetőeljárást a támadó ellen. A Magyar Helsinki Bizottság indítványa után azonban az ügyészség már közösség tagja elleni erőszak miatt emelt vádat, és most a bíróság is ezt állapította meg. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

Közösség tagja erőszak miatt egy év – két évre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki a tavalyi Pécs Pride-on rátámadt a „táncoló zebrára” – számol be a Magyar Helsinki Bizottság.

A jogvédő szervezet szerdai közleménye szerint a rendőrségi tiltás ellenére tavaly ősszel megtartott ötödik Pécs Pride végig békés volt, a gyűlést a rendőrség biztosította. Ezzel együtt mégiscsak történt egy atrocitás, amely miatt büntetőeljárás indult, és most büntetővégzés született benne, amely egyelőre nem jogerős (a vádlott 8 napon belül kérheti tárgyalás tartását).

A sértett Dömsödi Renáta, a hazai LMBT-közösség közismert tagja volt. „De ismerik őt úgyis, mint kétszeres világbajnok bokszolót és bokszedzőt. Jó ideje rendszeres színfoltja már közéleti tüntetéseknek is, ahol egyedül vagy másokkal zebrajelmezben táncol. Ezzel a békés akcióval tiltakozik a kormányerő korrupciója, homofób üzenetei és politikája ellen” – írták.

Tavaly október 2-án is ott volt a pécsi Pride-vonuláson. A tömeg élén vonuló csoportban táncolt, amikor egy férfi rontott rá. Többször megütötte egy palackkal, majd a földre rántotta Dömsödi Renátát. A támadás váratlan volt, és mire az áldozat védekezni tudott volna, a rendőrök már elfogták a férfit. A jelmez fel volt fújva, ezért az első ütések erejét még felfogta. De a földön már leengedett, így az utolsó ütéstől már nem védte meg Renátát. Azóta is cseng a füle, mai napig orvoshoz jár.

A rendőrség eleinte az enyhébb megítélésű garázdaság miatt indított büntetőeljárást a támadó ellen. A sértett képviseletét ellátó Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje indítványozta, hogy a hatóságok gyűlölet-bűncselekmény gyanúja miatt folytassák le a nyomozást, hiszen politikai véleménye és LMBT-csoporthoz tartozása miatt támadták meg. Az ügyészség ezért aztán közösség tagja elleni erőszak miatt emelt vádat, és most a bíróság is ezt állapította meg.

„Nem lehet kérdés, hogy csak azért, mert meleg vagyok és rendezvényeken vonulok, még nem bánthatnak. És ha mégis megteszik, akkor annak legyen következménye. Ha nem kedveled a melegeket, csináld békésen, négy fal között” – nyilatkozta többször is a megtámadott Dömsödi Renáta.