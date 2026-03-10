Felfüggesztette a Pécs Pride szervezője elleni eljárást a bíróság

Pécs;bíróság;Karácsony Gergely;Pécs Pride;Buzás-Hábel Géza;

2026-03-10 07:22:00 CET

Az Alkotmánybíróság elé vitte a kérdést.

A bíróság felfüggesztette az eljárást a Pécs Pride szervezője, Buzás-Hábel Géza ellen, és az Alkotmánybírósághoz fordult – közölte a Roma Sajtóközpont hétfő este a Facebook-oldalán.

A bejegyzés felidézi, az ügy pont egy hónapja került újra reflektorfénybe, amikor kiderült: a Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt a roma aktivista Buzás-Hábel Géza ellen az őszi Pécs Pride megszervezése miatt. A vádemelésről jogvédő szervezetek (köztük az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ) közös üzenetben számoltak be. A vád lényege: az ügyészség az „egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése” miatt fordult a bírósághoz, és büntetővégzéssel, tárgyalás nélkül kiszabható pénzbüntetést indítványozott.

A Pécs Pride szervezője ugyanakkor hétfőn azt írta, hogy a Pécsi Járásbíróság felfüggesztette az ellene folyó eljárást, és – és a budapesti felvonulást szervező Karácsony Gergelyhez hasonlóan – az Alkotmánybíróság elé vitte a kérdést, mert olyan jogszabályt kellene alkalmaznia, amelynek alkotmányossága a bíróság szerint kétséges lehet.

Buzás-Hábel Géza posztjában úgy fogalmazott:

„Őszintén szólva jobban örültünk volna, ha az ügy európai szinten kap vizsgálatot, de így most az Alkotmánybíróság elé kerül, ahol eldől, hogy a szabályozás összhangban van-e az Alaptörvénnyel. Persze így továbbra is fennáll annak az esélye, hogy a »független« Alkotmánybíróság meglepő döntést hoz. Szóval most az Alkotmány Bíróságnál pattog a labda.”

Az V. Pécs Pride-ot Nem hajlunk meg a félelem előtt mottóval tavaly októberben rendezték meg. Az eseményen minden korábbinál több ember vett részt, akik békésen tiltakoztak a gyülekezési jog korlátozása ellen, és kiálltak a kisebbségek, köztük az LMBTQI és a roma közösség jogegyenlősége mellett.